FIS kavandab kõiki alasid koondavaid supervõistlusi

Kavandatav võistlus kannaks nime FIS-i mängud (FIS Games) ja selle eesmärgiks on koondada spordihuvilise tähelepanu nendel aastatel, kui ei peeta maailmameistrivõistlusi ega olümpiamängude. Seega toimuks üritus iga nelja aasta tagant: 2024, 2028, 2032 jne.

Kuigi meedias on juba räägitud ühistest maailmameistrivõistlustest, siis ei vasta see päris tõele. Küll aga lähevad umbes kümnepäevasel üritusel tehtud saavutused kirja erinevate alade maailmakarikasarjades.

"Idee on koondada kõik FIS-i alad suureks võistluseks. Kalendris on see paigutatud 2024. aasta veebruarisse. Selle mõte on tuua tähelepanu spordile nendel aastatel, kui pole tiitlivõistlusi," kommenteeris FIS-i juhatuse liige Erik Röste väljaandele VG.

Ametlikku otsust pole FIS veel vastu võtnud. "Idee kallal on mõnd aega tööd tehtud. 2024. aasta tuleb kiiresti ja seega pole kindel, kas kontseptsioon juba selleks ajaks ellu viiakse," lisas Röste.

Murdmaasuusatäht Johannes Hösflot Kläbo on esialgse plaani juba heaks kiitnud. "Ma leian, et see kontseptsioon on väga põnev. Säärast initsiatiivi tuleb igas mõttes toetada. See näib olevat lisand maailmameistrivõistlustele ja olümpiamängudele. Kõikide suusaalade koondamine on väga põnev," lausus norralane.