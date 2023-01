Shiffrin jäi Vonni rekordi ületamisest 39 sajandiku kaugusele

Shiffrini jaoks oleks võit tähendanud legendaarse Lindsey Vonni rekordi ületamist. Nimelt on nii Vonnil kui ka Shiffrinil 82 etapivõitu. Shiffrini triumf Cortina D'Ampezzos oleks tähendanud rekordi purustamist.

Shiffrini järgmine võimalus tekib pühapäeval, kui kavas on ülisuurslaalom.

Stuhec pälvis Itaalias oma kümnenda etapivõidu, millest kuus on tulnud kiirlaskumises. Teise koha sai norralanna Kajsa Vickhoff Lie, kes kaotas Stuhecile 0,26 sekundiga. Järgmised neli naist mahtusid kõik 0,03 sekundi sisse. Itaallanna Elena Curtoni sai kirja aja 1.05,07 ja teenis napilt kolmanda koha, kuna norralanna Ragnhild Mowinckel ja šveitslanna Lara Gut-Behrami said mõlemad kirja aja 1.05,08, mistõttu jäid nad neljandat kohta jagama.

Kuues oli samuti Šveitsi esindaja Priska Nufer ajaga 1.05,10 ja seitsmendaks tuli Shiffrin (1.05,12).

Shiffrin on lähedal ka etapivõitude üldrekordile, mis on Rootsi mehe Ingemar Stenmarki käes, kes on teeninud kokku 86 võitu.