Shiffrin püüdis Vonni rekordi kinni

27-aastane Shiffrin asus juhtima juba esimese laskumise järel ja edestas kokkuvõttes teiseks tulnud itaallannat Federica Brignonet lõpuks 0,77 sekundiga. Kolmandaks tuli šveitslanna Lara Gut-Behrami (+0,97).

Shiffrini jaoks oli esikoht karjääri 82., millega ta püüdis kinni kaasmaalanna Lindsey Vonni rekordi. Rohkem võite pole ühelgi naismäesuusatajal, kokkuvõttes jääb Shiffrinil veel pisut puudu rootslase Ingemar Stenmarki saavutusest (86).

"Ma ei suuda seda uskuda. See oli nii närviline sõit," sõnas päevakangelane finišis. "Mul on näos lööve, sest ma olin nii närvis. Ma ei tea, miks, võib-olla pisut selle 82 pärast. Ma tahtsin tõesti hea sõidu teha ja ka tegin."

Shiffrin tuli esimest korda MK-etapivõitjaks vaid 17-aastasena - juhtus see 2012. aasta detsembris. 82 võiduni kulus tal 233 starti. See on selgelt vähem kui 20-aastaselt esimese võiduni jõudnud Vonnil, kes startis karjääri jooksul MK-etappidel 395 korda.

Shiffrini vanuses oli Vonn võitnud vaid 53 MK-etappi ja triumfeeris pärast seda veel 29 korda. Huvitava kokkusattumusena tuli viimane esikoht 2018. aasta märtsis samas kohas, kus Shiffrini esimene ehk Rootsi suusakuurortis Ares.