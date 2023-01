Kanadalanna teenis karjääri esimese MK-etapivõidu

26-aastane Grenier sai suurslaalomis kahe laskumise kokkuvõttes kirja aja 1.55,01, mis oli 0,37 sekundit parem teiseks tulnud itaallanna Marta Bassino tulemusest. Lisaks karjääri esimesele MK-etapi võidule sai Grenierist esimene Kanada naismäesuusataja pärast 1974. aastat, kes MK-sarja suurslaalomis võidutsenud.

THIS is how @valeriegrenier7 mastered @KranjskaGora second run returning the Canadian flag to the top step of the podium after almost 50 years! (Kreiner Kathy 1974!!)

Congrats #fisalpine pic.twitter.com/lTkT5yIXYL