Levil võidutsenud Shiffrin möödus Vonni rekordist

Karjääri 75. etapivõidu teeninud Shiffrin oli esimese laskumise järel kolmas, kaotades sakslannale Lena Dürrile 0,55 ja rootslannale Anna Swenn Larssonile 0,10 sekundiga. Teisel laskumisel suutis ta Swenn Larssonist 0,16 sekundiga mööduda.

Dürr kukkus neljandaks (+0,75), sest temast pääses mööda ka slovakitar Petra Vlhova (+0,20). Esikuuikusse jõudsid veel šveitslanna Wendy Holdener (+0,79) ja sloveenlanna Ana Bucik (+1,21).

27-aastane Shiffrin läheneb MK-sarja etapivõitude arvult rootslasele Ingemar Stenmarkile (86) ja naiste seas vastavat tippmarki hoidvale Vonnile (82). "Raske on kirjeldada, mida see tähendab, sest see on üsna suur number," sõnas Shiffrin.

"Olen nüüd üsna palju aastaid võistelnud. Iga võit on natuke erilise tähendusega. Ma ei usu, et suudan inimesena samal ajal palju nii palju emotsioone tunda. Ausalt öeldes ma ei mõtle praegu 75 peale. Mõtlen vaid sellest võidust."

Slaalomis on Shiffrin jõudnud nüüd pjedestaalile 67 korral, Vonnil kogunes karjääri jooksul 66 pjedestaalikohta kiirlaskumises. Meeste seas on Stenmark kogunud 81 esikolmikukohta slaalomis ja 72 suurslaalomis.

Pühapäeval võistlevad naised Levil uuesti.