Shiffrin pani täiuslikule nädalale punkti slaalomi võiduga

Shiffrin edestas Semmeringis avalaskumise järel lähimaid konkurente enam kui 0,7 sekundiga ja kuigi oli teises voorus alles 15., piisas koondajast 1.43,26 järjekordseks võiduks. Teise koha sai Paula Moltzan (+0,29), kellest sai viimase kümne aasta jooksul Shiffrini järel alles teine pjedestaalile pääsenud USA naine. Kolmas oli sakslanna Lena Dürr (+0,34).

27-aastane ameeriklanna võitis Austrias sel nädalal ka kaks suurslaalomit, MK-sarjas on ta nüüd võitnud neli võistlust järjest ja on üldarvestuses slovakitari Petra Vlhova ees kindlaks liidriks.

Shiffrinile oli neljapäevane võit karjääri 80., mis tähendab, et Lindsey Vonni kõigi aegade rekordist lahutab teda veel kaks võitu. Nii naiste kui meeste arvestuses on enim võite, 86, legendaarse rootslase Ingemar Stenmarki nimel. Shiffrinil on võimalik Vonni rekordiga ühele pulgale jõuda juba järgmisel nädalal, kui Zagrebis on kavas kaks slaalomit.