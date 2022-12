Goggia võttis murtud käeluuga hooaja kolmanda võidu

Goggia murdis käeluu reedel toimunud kiirlaskumise võistlusel. Itaallanna lennutati helikopteriga Milanosse, kus talle tehti erakorraline operatsioon. Goggia jõudis laupäevaks Šveitsi tagasi ning sai kiirlaskumises ajaga 1.28,85 esikoha ja teenis ühtlasi hooaja kolmanda võidu.

Itaallanna edestas teiseks tulnud sloveenlannat Ilka Stuhecit 0,43 sekundiga. Kolmas oli sakslanna Kira Weidle (+0,52) ja neljas MK-sarja üldliider Mikaela Shiffrin (+0,61). Vähem kui sekundiga kaotasid võitjale ka viienda ja kuuenda koha saavutanud Cornelia Hütter (+0,75) ja Nina Ortlieb (+0,81).

Naiste MK-etapp jätkub pühapäeval ülisuurslaalomiga.

There are not many words to describe @goggiasofia 's feat today...



A podium, a broken hand, a surgery, 9 screws, a victory... all in 24 hours! #fisalpine pic.twitter.com/yEn7eSam3Q