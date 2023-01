Shiffrin jäi rekordilisest võidust 43 sajandiku kaugusele

Avalaskumisel edestas Vlhova Shiffrinit vaid 17 sajandikuga, lõpuks oli aga edu 43 sajandikku. Kolmanda koha saanud sakslanna Lena Dürr kaotas 85 sajanikuga.

Nädalavahetusel enda kaasmaalanna Lindsey Vonni rekordit korranud ja 82. MK-sarja etapivõidu saanud Shiffrin on fjuba slaalomi arvestuses kõigi aegade edukaim – tal on kirjas 51 slaalomivõitu, nii palju esikohti pole ükski teine naine ega ka ükski mees saanud. Nüüd jahib ta MK-etapivõitude rekordit naiste seas, kõigi aegade edukaim mäesuusataja oli Ingemar Stenmark, kes võitis 86 MK-etappi.

Shiffrinit kimbutas Austrias kõhuviirus. "Ma ei tunne end väga hästi, aga samas pole see üllatav, arvestades, kui palju olen järjest võistelnud," ütles 15 päeva jooksul seitse võistlust – ja neist viis võitnud – pidanud Shiffrin Austria telekanalile ORF. "Aga sel pole vahet, Petra suusatas suurepäraselt ja väärib täielikult võitu."

Shiffrin plaanib nüüd korraks aja maha võtta ja naasta MK-sarja 20. jaanuaril, kui võisteldakse Itaalias 2026. aasta olümpiamänge võõrustavad Cortina d'Ampezzos.

Vlhovale oli see aga pärast mullust märtsi esimene etapivõit, tegemist oli tema karjääri ühe pikima võiduta seeriaga. "Pidin seda kaua ootama! Kui praegu suudad Mikaelat võita, on see suur asi," rõõmustas ta.