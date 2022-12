Järjekordse võidu võtnud Shiffrin läheneb Vonni rekordile

Mäesuusatamise MK-etapil Austrias Semmeringis võitis naiste suurslaalomi ameeriklanna Mikaela Shiffrin, kellele see oli kolmas järjestikune etapivõit.

Esimesel laskumisel edestas Lara Gut-Behrami Shiffrinit 22 sajandikuga, aga teise laskumisega võttis Shiffrin ikkagi võidu, edestades šveitslannat kokkuvõttes kümne sajandikuga.

Kolmanda koha sai MK-sarjas suurslaalomi arvestuses juhtiv itaallanna Marta Bassino, kes kaotas Shiffrinile 47 sajandikuga. Vaid kolme sajandikuga jäi enda kaasmaalannale alla Federica Brignone.

27-aastane Shiffrin on enda karjääri jooksul nüüd võitnud 79 MK-etappi. Mäesuusatamises on naistest kõigi aegade edukaim olnud ameeriklanna Lindsey Vonn, kes võitis 82 etappi. Kõigi aegade edukaim mäesuusataja oli Ingemar Stenmark, kes võitis 86 MK-etappi.

Suurslaalomis on Shiffrinil nüüd 16 MK-etapivõitu, sellega tõusis ta ajalooraamatutes naiste seas teist kohta jagama austerlanna Annemarie Moser-Prölli ja prantslanna Tessa Worleyga. Edukaim naine suurslaalomis oli šveitslanna Vreni Schneider, kes võitis 1980.-1990. aastatel 20 MK-etappi suurslaalomis. Slaalomi arvestuses on Shiffrin juba kõigi aegade edukaim – tal on kirjas 49 slaalomivõitu, nii palju esikohti pole ükski teine naine ega ka ükski mees saanud.

MK-sarja üldarvestuses on Shiffrin jätkuvalt liider. Ameeriklannal on 775 punkti, talle järgnevad itaallanna Sofia Goggia ja slovakk Petra Vlhova, kel on vastavalt 470 ja 456 punkti.

Semmeringis võisteldakse veel ka neljapäeval, kui on kavas slaalom.