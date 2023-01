Mikaela Shiffrin jõudis ühe võidu kaugusele legendaarse Vonni rekordist

Shiffrin näitas slaalomis parimat aega ning teenis viienda järjestikuse võidu, mis oli ühtlasi tema karjääri 81. võit. Legendaarne Lindsey Vonn on saanud vaid ühe võidu rohkem. Nii meeste kui ka naiste arvestuses on kõige rohkem saanud võite rootslane Ingemar Stenmark - 86. Shiffrinil on võimalus ka see rekord ületada.

Teise koha sai Slovakkia esindaja Petra Vlhova, kes kaotas Shiffrinile 0,76 sekundiga. Kolmas oli Anna Svenn Larsson, kes jäi võitjale alla 1,21 sekundiga.

Mikaela Shiffrin's blistering form continues as she makes it World Cup wins in a row @MikaelaShiffrin | @usskiteam pic.twitter.com/sO6pHPaOLR — Eurosport (@eurosport) January 4, 2023

Neljapäeval on kavas samuti slaalom ning kui Shiffrin peaks ka seal võitma, saab temast mäesuusatamise ajaloos esimene, kes suutnud MK-sarjas kuus etappi järjest võita.