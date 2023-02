Shiffrin lõpetas mäesuusatamise MM-i ajal treeneriga koostöö

Neljapäeval suurslaalomis ja laupäeval slaalomis võistlevat 27-aastast Shiffrinit toetavad MM-il kui ka ülejäänud hooajal teised USA mäesuusakoondise treenerid.

"Pärast seitset hooaega töötamist koos Mike Dayga otsustasin karjääri järgmisel etapil uute treeneritega edasi liikuda," ütles Shiffrin. "Tahan tänada Mike'i ja tunnustada kogu tema tööd ja pühendumust viimase mitme aasta jooksul."

2016. aastal naasis Day USA mäesuusakoondisesse, et olla naiste peatreener, töötades spetsiaalselt koos Shiffriniga. Day on töötanud treenerina erinevatel ametikohtadel üle 15 aasta.

Day on varem juhendanud ka Ted Ligetyt, kes on maailmameister ja võitnud kahel korral MK-sarjas suurslaalomi tiitli. Day juhtimise ajal teenis Shiffrin 65 MK-etapivõitu ja kaks olümpiamedalit.

"Võistkond tänab Mike Dayd tema töö ja suure edu eest viimase seitsme aasta jooksul," seisis USA mäesuusakoondise avalduses.

Shiffrinil on käsil rekordiline hooaeg, kuna ta ületas jaanuaris kaasmaalase Lindsey Vonni MK-etapivõitude rekordi. Nimelt on Vonni nimel 82 võitu, kuid Shiffrinil on kirjas 85.

Shiffrin on ühe võidu kaugusel Rootsi meeste slaalomi suurkuju Ingemar Stenmarki aastakümnete tagusest rekordist. Stenmarkil on kirjas 86 etapivõitu.