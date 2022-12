Tartu Maratoni korraldustiim kutsub üles talvist rajahooldust toetama

Kuigi lumine talv teeb kõigile head meelt, siis tähendab see Tartu Maratoni korraldustiimi jaoks kasvavat murepilve, sest ühes energiahindade tõusuga suurenevad ka suusaraja hooldamise kulud. Selleks, et legendaarne Tartu Maratoni rada oleks terve talve vältel hooldatud, algatasid korraldajad toetuskampaania, kuhu on kõikidel võimalik oma panus anda.

Eelmise aasta talv oli suusasõprade unelm – suusatada sai novembri lõpust märtsi keskpaigani ja lund tuli üha juurde ja juurde. Tartu Maratoni rajameister Assar Kütt sõitis detsembri algusest märtsi keskpaigani rajamasinaga kokku pea 500 tundi. "Kui arvestada, et rajatraktori liikumas hoidmise tunnihind oli eelmisel aastal umbes 100 eurot, siis kulus eelmise aasta talvel raja hooldamisele kokku 50 000 eurot," selgitas Tartu Maratoni peakorraldaja Indrek Kelk.

Ta lisas, et kui tänavune talv tuleb sama pikk nagu eelmisel aastal, tuleb hinnatõusu juures arvestada juba 62 500 euroga ja kui nafta hind tõuseb näiteks 20 senti, on see summa juba 5000 eurot suurem.

"Muidugi on meil varajase lume üle hea meel ja ootame ilusat talve, aga kui tahame, et jõulude ja uusaasta vahelisel puhkuste ajal oleks rada kvaliteetselt hooldatud, siis tähendab see meie jaoks väga suuri väljaminekuid. Seda sellepärast, et kaasrahastuse puudumise tõttu oleme senimaani pidanud maratoniraja hooldamise ise kinni maksma," nentis ta.

Kelgu hinnangul oleks mõistlik, kui pool sellest summast oleks Klubi Tartu Maratoni kanda, sest see on hädavajalik ürituse läbiviimiseks, aga teine pool, mis on seotud üldkasutatava suusaraja hooldamisega, võiks olla avaliku sektori ja raja kasutajate panus.

Tartu Maratoni rada Lõuna-Eesti kuppelmaastikul on suusasõprade meelispaigaks alates esimese lume saabumisest. "Talveperioodil on ainuüksi ühel nädalavahetuse päeval rajal liikumas kuni 2000 harrastajat," märkis Kelk.

Selleks et harrastajatel oleks võimalus terve talv hooldatud suusarajal sõita, tuleb Kelgu sõnul rahva enda poole pöörduda. "Seda ju tegelikult ei tea paljud, kui palju tööd ja vaeva raja tegemisele läheb. On üldlevinud arusaam, et Tartu Maraton on riikliku tähtsusega ettevõtmine ja küll ka riik kõik kinni maksab. Nii aga tegelikult ei ole! Kui suusatajad sellest kõigest aru saavad, on nad suure tõenäosusega valmis ka õla alla panema," oli ta lootusrikas.

Tartu Maratoni korraldustiim on algatanud kampaania, kus iga suusasõber saab anda oma panuse, et rajameister Assar Kütt saaks Tartu Maratoni suusaradade taset hoida nii nagu varem – maailmatasemel. Oma panuse saab anda siin.

49. Tartu Maratonil on kavas 63 ja 31 km pikkused distantsid. Nädal varem peetakse avatud raja ja teatemaratoni sõidud. Lisaks toimuvad päev enne Tartu Maratoni lastesõidud.