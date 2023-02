Tartu maraton toimub täispikkuses originaalrajal

Teisipäeval, 14. veebruaril võeti vastu ametlik otsus selles osas, et 49. Tartu maratoni põhisõidud (63 ja 31 kilomeetrit) toimuvad 19. veebruaril täispikkuses orginaalrajal (Otepää - Elva).

Maratoni peakorraldaja Indrek Kelk ütles, et maraton toimub täispikkuses orginaalrajal Otepäält Elvasse algse programmi kohaselt, kirjutab Tartu Postimees.

Otsus tehti teisipäeval ennelõunasel koosolekul, sest sooviti ära oodata kõige värskem ilmaennustus.

"Ennustus näitas seda, et täna on viimane tõeliselt soe päev ja raja olukord enam hullemaks ei lähe. Nädalavahetusel on kokku oodata umbes 10-15 sentimeetrit lumelisa, mis teeb loodetavasti ka kehvemad rajaosad paremaks," sõnas peakorraldaja.

Korraldajatele valmistaski enim muret raja viimane lõik Hellenurme ja Elva vahel, kus lumekiht kõige õhem.

"3250 inimest on tänase seisuga maratoni starti minemas, aga järgneva 24 tunni jooksul ootame lisa. Eks paljud ootasid kindlasti seda otsust," lisas Kelk.