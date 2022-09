Tartu maraton jääb rahapuuduse tõttu kõrgetasemelisest sarjast välja

Üle 11 aasta kuulus Tartu maraton sel aastal taas kõrgeima tasemega pikamaasuusatamise profisarja, mis tõi Eestisse paarsada tippsuusatajat. Tartu maratoni peakorraldaja Indrek Kelgi sõnul tehti profisarja kuulumise pakkumine ka uueks hooajaks, kuid rahalise võimekuse tõttu jäi Tartu nimekirjast välja.

"Pole raha, et selles sarjas olla! See, et üle pika aja sinna kuulusime, oli ka seotud rahaga. Meile tehti ettepanek, mis tundus meile vastuvõetav. Saime natuke riigitoetust, võistlus toimus väga hästi, tagasiside oli ääretult positiivne. Kõik tiimid ütlesid, et Tartu maraton peakski sarja jääma. Sarja promootor kiitis kuu aega pärast maratoni meid samuti väga ja esitas ettepaneku sarjas taas osaleda, aga kaks korda kallima hinna eest," selgitas Kelk ERR-ile.

"Kui sellele kirjale vastasin, et oleksime hea meelega valmis jätkama, aga kindlasti mitte sellistel tingimustel, siis rohkem vastust ma ei saanud. Mais lugesin uudist, et Tartu maratoni nädalavahetusel on Ski Classicsi sarjas toimumas pisike, mõnesaja osalejaga Orsa Grönklitti maraton Rootsis. Järelikult neil selliseid rahasid on, meil Eestis mitte," lisas Kelk.

Kõrgenenud hindade tõttu on murekohti ka Tartu suusamaratoni üldises korralduses, kuid Kelgu sõnul maratoni ärajäämist kartma ei pea.

"Me ei tea, mis talvel saama hakkab, aga eks kõrgete kütusehindadega on meie pea kohal väga palju murepilvi. Kõige suurem mure on see, et milliste vahenditega ja kuidas suudaksime maratonirada lumeperioodil püsivalt nii hooldada, et tuhanded suusasõbrad saaksid ka enne maratoni sõitmas käia. Praegu meil veel selliseid vahendeid ei ole, aga seda, et Tartu maraton rahapuudusel ära peaks jääma: vast selliseid pilvi maratoni kohal ei ole," vähendas Kelk muresid.