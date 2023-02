Tartu maraton algab pühapäeval teatemaratoni ja avatud raja sõitudega

49. Tartu maratoni programm saab avapaugu sel pühapäeval peetavate Tartu teatemaratoni ja avatud raja sõitudega. Otepää-Elva vahelisele trassile on oodata üle 500 suusataja.

Teatemaratonile on kirja pannud 67 neljaliikmelist võistkonda, Avatud raja sõitudele on 10. veebruari seisuga registreerunud 201 suusatajat.

Tartu maratoni rajameistri Assar Küti sõnul on öösel taas Elvasse viie sentimeetri jagu lund tulnud ja lumesadu lubab ka laupäevaks. "Rajale plaanin masinaga minna laupäeva õhtul, mil lumesadu järele on jäänud ehk pühapäevaks on osalejatel värsked rajad sees," selgitab Kütt.

Seega suure tõenäosusega toimuvad ka Tartu maratoni põhisõidud originaalrajal. Lõpliku otsuse suusapeo formaadi osas langetavad korraldajad hiljemalt uue nädala teisipäeval.

Lisaks otsustasid korraldajad, et kuna tänavune talv on ilmaolude poolest olnud heitlik, pikendatakse Tartu maratoni soodusvooru.

9. Tartu teatemaraton ja Tartu maratoni avatud raja sõidud (63, 31 ja 16 km) toimuvad 12. veebruaril. 49. Tartu maratoni põhisõidud toimuvad (63 ja 31 km) aga 19. veebruaril. Rohkem infot ja registreerimine siit.