Legendaarne Aukland: see on Vasaloppeti kõrval ehk parim maraton maailmas

Anders, sind on väga tore näha! Olen sind iidoliks pidanud juba MK-sarja etappidelt Otepääl! Räägi oma võistlusest, kas neljas koht on sinu jaoks rahuldav tulemus?

Olen väga-väga õnnelik. On nii tore tagasi Otepääl ja Tartu Maratonil olla, olen siin võistelnud palju, mul on siit palju mälestusi. Oli väga tore siia tagasi tulla. Täna oli veidi lumine ja kogu distants oli raske. Lõpus oli teisele kohale suur grupisprint ja olen tulemusega väga rahul.

Pean sinu käest küsima: sa saad sellel aastal 50-aastaseks, mis sind motiveerib pea igal nädalal Visma maratonisarjas startima?

Ma olen selle asja jaoks nüüd liiga vana! See on nii lõbus, on väga lõbus tiimi osaks olla ja aidata noortel suusatajatel ning spordil areneda. Armastan maratone, pikamaasõite. Muidugi tunnen, et ma pole enam samal tasemel kui eelnevatel aastatel ja mõnikord on raske motivatsiooni leida. Minu eesmärk on aga, et teised minu tiimi sõitjad saaksid võitude nimel võidelda.

Räägi, kui legendaarne üritus Tartu Maraton maailma suusamaratonide sarjas on?

Mul on väga hea meel, et oleme siin tagasi, sest see on Vasaloppeti kõrval ehk parim maraton maailmas. Suusatad punktist A punkti B, rada on väga hea ja on tore tagasi olla.