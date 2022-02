Pikalt üksi sõitnud Tartu Maratoni võitja: rada oli väga hea, lai ja ilus

Palju õnne! Öeldakse, et kui võidad Tartu Maratoni, oled legendaarne suusataja. Kuidas see tundub?

See on suurepärane tunne! Oli väga hea sõit.

Tundus, nagu meeskonnataktika töötas perfektselt sinu kasuks?

Jah, meil olid väga head suusad. Olime pidevalt esikolmikus ja toitluspunktis sain vahe sisse. Siis andsin endast kõik, panin pöidlad pihku, et suudaksin lõpuni hoida ja olen viimase kümne kilomeetriga väga rahul, et saan võidu koju viia.

Ilm pole viimastel päevadel väga hea olnud. Kuidas oli rada?

Rada oli väga hea. Öösel sadas lund ja on natuke kahju, et pidime lumesaani taga sõitma, aga see on okei. Oli väga hea rada, väga lai ja ilus.

Kui oled sisuliselt 25 km üksi sõitnud ja tead, et ilmselt võidad, siis millised mõtted peast läbi käivad?

Pead lihtsalt keskenduma ja iga tõuke tegema perfektse. Tähtis on keskendumine ja võit ei ole käes enne finišisse jõudmist!