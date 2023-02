Tartu maratoni eelüritused toimuvad originaalrajal

"Viimase nädala jooksul on muutlike ilmaolude tõttu läbi käinud igasuguseid variante, kuid täna saan rõõmusõnumi välja öelda: suusamaratoni eelüritused toimuvas täies mahus ja tavapäraselt ehk start antakse Otepäält ja finišeeritakse Elvas," selgitas Tartu maratoni peakorraldaja Indrek Kelk.

Tartu maratoni rajameister Assar Kütt alustas 6. veebruaril sõitmist rajamasinaga Elvast Otepääle ning rääkis rajal olles, et seis on väga hea. "Elvas tuli ööga viis sentimeetrit lund juurde ja on näha, et ka raja teistes osades on lund juurde tulnud. Praegu on olukord ikka väga hea," nendib Kütt.

Avatud rajal on valikus kolm distantsi: 63 km, 31 km ning 16 km. Suusatada võib nii klassika- kui ka vabatehnikas.

Teatemaratonil saavad osaleda neljaliikmelised tiimid ning distantsi kogupikkus on 63 km. Iga tiimi liige peab läbima ühe etapi ja suusatada võib nii klassika- kui ka vabatehnikas.

Esimene etapp: Otepää-Matu (12 km)

Teine etapp: Matu-Kuutse (20 km)

Kolmas etapp: Kuutse-Palu (14,6 km)

Neljas etapp: Palu-Elva (16,4 km)

Nädala pärast 19. veebruaril peetakse suusasõprade pidupäev ehk 49. Tartu Maraton. "Kui ilm püsib sellisena nagu ta on praegu, siis julgeme põhipäeva samuti originaalrajal korraldada. Hoiame pidevalt ilmateatel silma peal ja lubame, et oma lõplikust otsusest teatame hiljemalt maratoninädala teisipäeval," ütles Kelk.