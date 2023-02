Indrek Kelk Tartu maratoni toimumisest: teisipäeval langetame otsused

Klubi Tartu Maraton tegevjuhi Indrek Kelgu sõnul on heitlik talv tinginud selle, et nädala pärast toimuvatele põhisõitudele on praeguseks end kirja pannud umbes 3200 osalejat. Heade aastatega võrreldes on seda kaks korda vähem.

Kelk sõitis maratoniraja täna ise läbi ja tõdes poolel maal Kuutses, et raja esimene pool on kvaliteetne. Eesootavale maratonile mõeldes pelgavad korraldajad kõige rohkem esmaspäevaks prognoositud sula.

"Praegu on lubatud nelja plusskraadi. See kindlasti lumekatet kahandab, eriti just seda värsket osa, mis nüüd eile maha sadas. Ja eks kriitilisem ongi just see Elva poolne ots. Praegu lähen siis nüüd edasi ja vaatame, mis ta siis täna näitab. Me tõenäoliselt teisipäeva varahommikul tuleme veel, viskame pilgu peale korra. Teisipäeval kell 11 on meil suur korralduskomitee ühine koosolek ja siis langetame otsused," ütles Indrek Kelk.