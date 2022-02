Rootslane võitis soolosõiduga Tartu Maratoni, Roos parima eestlasena 47.

26-aastane rootslane jõudis finišisse ajaga 2:33.06,7, Niko Koskela 2019. aastal püstitatud rajarekordile jäi Persson alla veidi vähem kui kahe minutiga.

Perssonile järgnes umbes 20-pealine grupp, kus finišiheitluses teenis teise koha norralane Andreas Nygaard (+2.52,2), kolmas oli rootslane Max Novak (+2.53,4). Neljanda koha saavutas legendaarne Anders Aukland, kes tänavu tähistab oma 50. sünnipäeva.

Esikümnesse mahtusid vaid rootslased ja norralased, 11. oli Tšehhi pikamaasuusatamise suurkuju Stanislav Rezac. Parimaks naiseks oli pühapäeval rootslanna Britta Johansson Norgren (+17.38,4).

Parima eestlasena sai Henri Roos (+13.14,1) 47. koha, mullune võitja Mart Kevin Põlluste kaotas Roosile 41 sekundit. Eestlannade parim oli naiste kokkuvõttes 23. olnud Tatjana Mannima ajaga 3:14.07,6, üldkokkuvõttes andis see talle 123. koha.

Enne võistlust:

Eelmisel aastal läks Tartu Maratoni võit 16-aastase vahe järel eestlasele – Mart Kevin Põllustele. Tänavu kuulub Tartu Maraton Visma Ski Classics Pro Touri sarja, mis tähendab, et konkurents on väga tihe. Lisaks Põllustele on kohal veel neli Tartu Maratoni võitjat: kahel korral maratonil võidutsenud Anders Aukland (Norra), 2006. aasta võitja Stanislav Rezac (Tšehhi), 2018. aasta võitja Antoine Auger (Prantsusmaa) ja 2019. aasta kiireim Niko Koskela (Soome).

Eelmainitud nimekirjale lisandub veel 135 eliitsportlast Visma Ski Classics Pro Touri sarjast. Naiste seas on medalipretendendid Visma Ski Classics Pro Touri naiste üldarvestuse liidrid, kolm rootslannat Ida Dahl, Britta Johansson Norgen ja Lina Korsgren. Eestlastest on kiireima naisena rajal Tartu Maratoni kolmekordne võitja Tatjana Mannima.

Suusapeo 63 km distants stardib pühapäeval Otepäält kell 9.50, mil rajale lähevad eliitklassi kuuluvad naised. Lühema ehk 31 km suusatajad saavad Arulast lähte kell 13.30.