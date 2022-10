Venelased saavad Austraalia lahtistel mängida, Djokovic samuti oodatud

Austraalia lahtiste tennisemeistrivõistluste turniiridirektor Craig Tiley teatas, et Venemaa ja Valgevene tennisistid saavad uue aasta esimesel slämmiturniiril osaleda, kuid neutraalsena. Ühtlasi ütles Tiley, on turniirile on oodatud ka Novak Djokovic, kui tal õnnestub viisa saada.

Pärast Venemaa sissetungi Ukrainasse määrati Venemaa ja Valgevene tennisekoondistele võistkondlikel turniiridel osalemise keeld, kuid individuaalsportlastena saavad venelased ja valgevenelased neutraalsetena mängida. Slämmiturniiridest otsustas Wimbledon ainsana venelasi ja valgevenelasi üldse mitte lubada, karistuseks võtsid WTA ja ATP Wimbledonilt ära edetabelipunktid.

"Praeguse seisuga on Venemaa ja Valgevene tennisistidel lubatud Austraalia lahtistel mängida," ütles Tiley. "Ainus erinevus on see, et nad ei tohi esindada Venemaad, nad ei saa esindada Venemaa lippu. Nad saavad mängida vaid iseseisvate mängijatena neutraalse lipu all."

Üheksal korral Austraalia lahtistel võidutsenud Djokovic jäi tänavuselt turniirilt kõrvale, kuna Austraaliasse sisenemiseks pidanuks ta olema koroonaviiruse vastu vaktsineeritud. Djokovic lendas Melbourne'i ja lootis eriloaga riiki siseneda, kuid pärast kahte kohtuistungit saadeti ta siiski maalt välja. Maalt väljasaatmisega kaasneb tavapäraselt ka viisakeeld, mis Djokovici puhul kehtib 2025. aastani. Keelu saab tühistada Austraalia valitsus.

Tiley sõnul pole ta valitsusega Djokovici küsimuses suhelnud ning lisas, et korraldajad ei saa serblase nimel valitsuses lobitööd teha. "Novak ja meie valitsus peavad selles situatsioonis lahenduse leidma ja meie järgime neid juhiseid, mis meile antakse," sõnas Tiley. "Meie ei saa sel teemal lobitööd teha. See on asi, mis on nende kahe – Djokovici ja valitsuse – vahel. Igatahes meie ootaksime teda Austraalia lahtistele."

Vaktsineerimatuse tõttu tänavu ka USA lahtistelt kõrvale jäänud Djokovic ütles eelmisel kuul, et loodab Austraalia võimudelt peagi positiivseid uudiseid saada. Selle nädala alguses ütles aga endine Austraalia siseminister Karen Andrews, et tema hinnangul mõjuks Djokovici viisakeelust loobumine mõnitamisena austraallastele, kes on vaktsineeritud. "Miks peaks Novak Djokovic meie riiki pääsema puhtalt seetõttu, et ta on kõrge edetabelikohaga tennisist, kes on teeninud miljoneid? Ei tohiks olla niimoodi, et talle kehtib üks reegel ja ülejäänutele teine," pahandas Andrews.