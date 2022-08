Djokovic peab aasta viimaselt slämmiturniirilt eemale jääma

Endine tennise maailma esireket Novak Djokovic teatas neljapäeval, et ei saa reisida New Yorki, et osaleda aasta viimasel slämmiturniiril ehk USA lahtistel.

"Kahjuks ei ole mul võimalik seekord New Yorki US Openiks reisida," kirjutas maailma edetabelis kuuendal kohal olev serblane sotsiaalmeedias. "Soovin oma kaasmängijatele edu, hoian end heas vormis, hoian positiivset meelt ja ootan võimalust, et saaks taas võistelda," lisas Djokovic.

Djokovic ei ole koroonaviiruse vastu vaktsineeritud ning seetõttu ei ole tal võimalik Ameerika Ühendriikidesse lennata. 35-aastane serblane on US Openi võitnud kolmel korral: aastatel 2011, 2015 ja 2018.

"Novak Djokovic võttis oma nime 2022. aasta US Openilt enne tabelite loosimist maha. Ametlikud asetused määratakse pärast loosi ning kuna kvalifikatsiooniturniir juba käib, tähendab tema loobumine, et tabelisse pääseb ka õnnelik kaotaja," kirjutas US Open neljapäeval teadaandes.

"Novak on suur võitja ja on väga kahju, et ta ei saa 2022. aasta USA lahtistel osaleda," sõnas turniiridirektor Stacey Allaster. "Ootame teda tagasi järgmisel aastal."

Mullu võitis Djokovic nii Austraalia kui Prantsusmaa lahtised ja Wimbledoni, aga tänavu ei õnnestunud tal Melbourne'is oma tiitlit kaitsta, sest ta saadeti riigist välja. Hiljem ütles serblane, et jätab pigem slämmiturniiridel mängimata kui vaktsineerib end koroonaviiruse vastu.