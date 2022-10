Djokovic Austraalias mängimisest: loodan, et saan positiivse vastuse

Djokovic jäi tänavuselt turniirilt kõrvale, kuna Austraaliasse sisenemiseks pidanuks ta olema koroonaviiruse vastu vaktsineeritud. Djokovic lendas Melbourne'i ja lootis eriloaga riiki siseneda, kuid pärast kahte kohtuistungit saadeti ta siiski riigist välja. Maalt väljasaatmisega kaasneb tavapäraselt ka viisakeeld, mis Djokovici puhul kehtib 2025. aastani. Keelu saab tühistada Austraalia valitsus.

"Mis puutub Austraaliasse, on nüüd olnud positiivseid märke, aga esialgu mitteametlikult," ütles Djokovic väljaandele Sportal, lisades, et loodetavasti selgub lähinädalail, kas ta saab uue aasta esimesel slämmiturniiril mängida.

"Minu Austraalia advokaadid suhtlevad kohalike võimudega, kes minu juhtumiga tegelevad. Loodan, et saame vastuse järgmise paari nädala jooksul, vahet ei ole, mis see vastus on, aga loomulikult loodan, et see on positiivne," ütles ta. "Siis jääb mul piisavalt aega hooaja alguseks valmistuda, eeldusel, et saan hooaega Austraalias alustada."

"Tahan väga sinna minna. Olen sellest üle saanud, mis sel aastal juhtus ja tahan lihtsalt tennist mängida," jätkas Djokovic. "Austraalia on see koht, kus olen alati enda parimat tennist näidanud, tulemused räägivad enda eest. Nii et olen alati eriti motiveeritud, kui sinna lähen. Sel korral veel rohkem."

Djokovic on Melbourne'is triumfeerinud üheksal korral, seejuures võitis ta viimasel kolmel aastal kui seal mängida sai. "Ootan, et mind sinna jälle lubataks," sõnas Djokovic. "See on hea, et nad lubavad nüüd ka vaktsineerimata välismaalasi riiki. Mul on küll praegu viisakeeld, aga loodetavasti see tühistatakse. Aga nagu ütlesin, see pole minu teha. Loodan, et Austraalia valitsus annab mulle positiivse vastuse."

Vaktsineerimatuse tõttu jäi Djokovic tänavu eemale ka USA-s mängitud turniiridelt, sealhulgas USA lahtistelt. "Mõistan, et inimesed mõtlevad minu olukorrast erinevalt. Ma ei ole kunagi kedagi solvanud ega kellegi suhtes lugupidamatu olnud. Olen alati tahtnud näidata, et on oluline, et kõigile jääks õigus ise enda valikuid teha," lausus ta. "Teadsin, et minu valikutega kaasnevad teatud tagajärjed, näiteks see, et ma ei saanud Ameerikasse minna. Mis puutub Austraaliasse, siis mul oli eriluba, aga lõpuks seda ei arvestatud."

Sel hooajal on Djokovicil veel plaanis Pariisi Masters ja ATP aastalõputurniir Torinos. Serblase sõnul on hooaeg olnud huvitav, aga ka veider. "Püüan alati erinevatest kogemustest positiivset ammutada. Kõik see, mis juhtus Austraalias ja ka pärast seda, kuidas mind koheldi, polnud hea tunne ja ma pole seda kunagi varem kogenud, aga see andis mulle väärtusliku õppetunni," avaldas ta. "Ütleme nii, et mitmed maskid on langenud. On olnud huvitav jälgida, kuidas mõned inimesed on minuga sel hooajal käitunud. Aga ma jätkan ja olen motiveeritud. Armastan seda spordiala ja annan endast iga päev treeningul maksimumi."