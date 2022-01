Djokovici ei saadeta veel riigist välja, advokaat kritiseeris ministrit

Melbourne'i ringkonnakohus pidas kohaliku aja järgi reede hilisõhtul lühiistungi, mille käigus leppis kohtunik Anthony Kelly - kes taastas esmaspäeval Djokovici viisa - osapooltega kokku edasised sammud.

Serbia tennisetähe advokaat Nick Wood kinnitas, et Djokovici ei ole Melbourne'is vahistatud ja valitsusel ei ole plaanis seda reede jooksul ka teha. Maailma esireket peab kohaliku aja järgi laupäeva varahommikul ilmuma Austraalia immigratsiooniametisse ülekuulamisele, mille järel on võimalik, et ta paigutatakse taas kinnipidamisasutusse. Austraalia valitsust esindava advokaadi Stephen Lloydi sõnul ei nõua riik enne lõplikku lahendit Djokovici riigist välja saatmist.

Wood tõdes, et Djokovici juristid on ajanappuse tõttu murelikud ning palusid kohtul apellatsiooniistung võimaluse korral pidada pühapäeval, et serblane saaks positiivse otsuse korral Austraalia lahtistel osaleda, millega Lloyd nõustus.

Woodi sõnul on immigratsiooniministri otsus "selgelt ebaratsionaalne" ja langetatud mõeldes üksnes sellele, kuidas kujundaks Djokovici riiki jäämine vaktsiinivastaseid vaateid.

Veniv kohtudraama lööb tennisemaailmas laineid ja on tekitanud palju vastukaja. "Kahju, et oleme jõudnud sellisesse olukorda," tõdes endine esireket Andy Murray. "Ma ei tea, kas tal õnnestub apelleerida ja kui kaua see aega võtab. Kas ta saab protsessi käigus edasi treenida või üldse turniiril osaleda? Tahaks lihtsalt, et see leiaks lõpplahenduse."

"Kõigi jaoks oleks hea, kui see laheneks. Kogu intsident on juba mõnda aega kestnud ja see ei ole hea ei tennise, Austraalia lahtiste ega Novaki jaoks," lisas britt.

"Tekitab segadust ja on ennekuulmatu, et [meeste profitennise katusorganisatsioon] ATP ei seisa oma maailma esireketi õiguste eest," küsis endine maailma 12. reket, praegune Serbia Davis Cupi meeskonna kapten ja üks Djokovici lähikondlasi Viktor Troicki.

Kui Djokovic ei saa Austraalia lahtistel osaleda, saab aasta esimesel slämmiturniiril esimese asetusena mängida venelane Andrei Rubljov.