Austraalia valitsus tühistas taas Djokovici viisa

"Kasutasin täna oma õigust kuulutada Novak Djokovici viisa kehtetuks, tegutsedes avalikkuse huvides," kirjutas Hawke teates. "Enne otsuse langetamist kaalusin hoolikalt siseministeeriumi, Austraalia piirivalve ja härra Djokovici poolt minuni jõudnud informatsiooni. [Peaminister Scott] Morrisoni valitsus on pühendunud Austraalia piiride kaitsmisele, eriti koroonapandeemia valguses."

Djokovici viisa tunnistati esmakordselt kehtetuks eelmisel neljapäeval, sest koroonaviiruse hiljutine läbipõdemine ei olnud siseministeeriumi hinnangul piisavaks aluseks meditsiinilise erandi saamisele ning et serblane on vaktsineerimata, on ta ohuks rahvatervisele.

Djokovic kaebas otsuse edasi ja oli esmaspäeval föderaalkohtus võidukas, mille järel tema viisa taastati ning serblane sai hakata Austraalia lahtisteks valmistuma. Küll tunnistas Djokovic kolmapäeval, et eksis pärast positiivset koroonaproovi 16. detsembril isolatsioonireeglite vastu ning et tema agent tegi vea, kui märkis, et Djokovic polnud enne Austraaliasse saabumist kahe nädala jooksul reisinud.

Immigratsiooniministri reedene otsus tähendab ühtlasi, et Djokovicil on järgmisel kolmel aastal keelatud Austraaliasse siseneda. Küll on erandkorras võimalik see otsus ümber pöörata ja Djokovic esitab kahtlemata apellatsiooni.

Suurbritannia meedia sõnul on Djokovici advokaadid juhtumit koheselt edasi kaebamas, et tal säiliks võimalus kaasa lüüa järgmisel nädalal algavatel Austraalia lahtistel.