Shein koondisemängudest loobumisest: minu keha vajab seda pausi

"Viimastel päevadel on minu otsusest koondisega mitte liituda meedias palju räägitud ja arutatud ning mulle tundub, et selle tegelik põhjus ei ole päris õigesti välja tulnud. Seetõttu tahan seda ise selgitada," alustas ta.

"Tulin Inglismaale väga suure koormuse pealt ja sisuliselt ilma puhkuseta. Enne Portsmouthiga liitumist olin Norras mänginud 16 mängu ning läksin sealt otse hooajaeelsesse ettevalmistusse. Praeguseks olen Inglismaal mänginud veel seitse mängu ja pärast koondisemänge läheb mängugraafik veelgi tihedamaks, sest ees on ootamas neli mängu kümne päeva jooksul."

23-aastane Shein lisas, et tema karjäär on hetkel väga olulises etapis. "Championshipi jõudmine ei ole olnud kerge. Selle taga on väga palju teadlikku tööd, ohverdusi ja otsuseid ning minu suur eesmärk on praegu uues klubis kanda kinnitada ja oma positsiooni põhimängijana selles liigas tugevdada."

"Selleks pean oskama oma keha ja koormust hinnata," jätkas ta. "Tean ka seda, milline koormus mind koondises oleks ees oodanud. Seekord aga hindasin olukorda tõsiselt ja tundsin, et minu keha vajab seda pausi ning pean oma tervise ja klubis ees ootava perioodi seadma esikohale."

Sheini sõnul on Eesti koondise esindamine talle jätkuvalt suur auasi. "Minu väärtushinnangud selles osas on endiselt paigas ja midagi muutunud ei ole," lausus mängija. "Profispordis tuleb aga mõnikord teha ebamugavaid ja raskeid otsuseid ning see oli üks nendest."

"Ma ei loodagi, et kõik minu otsuseid alati mõistavad, aga pean ise vastutama oma tervise ja karjääri eest ning tegema otsuseid, mida pean selles hetkes ainuõigeks."

"Tänan ja soovin Eesti koondisele eelseisvateks mängudeks edu!" lõpetas ta. "Olen alati südames sinisärkide poolt ja toetan oma poisse!"

Eesti koondis alustab Rahvuste liigat kahe võõrsilmänguga: 26. septembril kell 19.00 Eesti aja järgi minnakse võõrsil vastamisi Islandiga, 29. septembril kell 21.45 on vastaseks Bulgaaria.

Mängudeakna teine pool koosneb kahest kodumängust, kui 3. oktoobril kell 19.00 võõrustatakse A. Le Coq Arenal Luksemburgi ning 6. oktoobril kell 21.45 Islandit.