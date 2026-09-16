X!

Shein koondisemängudest loobumisest: minu keha vajab seda pausi

Jalgpalli Eesti koondis
Rocco Robert Shein
Rocco Robert Shein Autor/allikas: Sergei Stepanov / ERR
Jalgpalli Eesti koondis

Septembri lõpus ja oktoobri alguses toimuvatest Rahvuste liiga mängudest loobunud Eesti jalgpallikoondise poolkaitsja Rocco Robert Shein põhjendas kolmapäeva õhtul meediale saadetud pöördumises oma otsust.

"Viimastel päevadel on minu otsusest koondisega mitte liituda meedias palju räägitud ja arutatud ning mulle tundub, et selle tegelik põhjus ei ole päris õigesti välja tulnud. Seetõttu tahan seda ise selgitada," alustas ta.

"Tulin Inglismaale väga suure koormuse pealt ja sisuliselt ilma puhkuseta. Enne Portsmouthiga liitumist olin Norras mänginud 16 mängu ning läksin sealt otse hooajaeelsesse ettevalmistusse. Praeguseks olen Inglismaal mänginud veel seitse mängu ja pärast koondisemänge läheb mängugraafik veelgi tihedamaks, sest ees on ootamas neli mängu kümne päeva jooksul."

23-aastane Shein lisas, et tema karjäär on hetkel väga olulises etapis. "Championshipi jõudmine ei ole olnud kerge. Selle taga on väga palju teadlikku tööd, ohverdusi ja otsuseid ning minu suur eesmärk on praegu uues klubis kanda kinnitada ja oma positsiooni põhimängijana selles liigas tugevdada."

"Selleks pean oskama oma keha ja koormust hinnata," jätkas ta. "Tean ka seda, milline koormus mind koondises oleks ees oodanud. Seekord aga hindasin olukorda tõsiselt ja tundsin, et minu keha vajab seda pausi ning pean oma tervise ja klubis ees ootava perioodi seadma esikohale."

Sheini sõnul on Eesti koondise esindamine talle jätkuvalt suur auasi. "Minu väärtushinnangud selles osas on endiselt paigas ja midagi muutunud ei ole," lausus mängija. "Profispordis tuleb aga mõnikord teha ebamugavaid ja raskeid otsuseid ning see oli üks nendest."

"Ma ei loodagi, et kõik minu otsuseid alati mõistavad, aga pean ise vastutama oma tervise ja karjääri eest ning tegema otsuseid, mida pean selles hetkes ainuõigeks."

"Tänan ja soovin Eesti koondisele eelseisvateks mängudeks edu!" lõpetas ta. "Olen alati südames sinisärkide poolt ja toetan oma poisse!"

Eesti koondis alustab Rahvuste liigat kahe võõrsilmänguga: 26. septembril kell 19.00 Eesti aja järgi minnakse võõrsil vastamisi Islandiga, 29. septembril kell 21.45 on vastaseks Bulgaaria.

Mängudeakna teine pool koosneb kahest kodumängust, kui 3. oktoobril kell 19.00 võõrustatakse A. Le Coq Arenal Luksemburgi ning 6. oktoobril kell 21.45 Islandit.

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

jalgpalliuudised

21:10

Noor kolumblane aitas Paide kolme punktini

19:41

Shein koondisemängudest loobumisest: minu keha vajab seda pausi

19:01

Schjönning-Larseni klubi sai lõpuks võidu kätte

09:14

Liverpool lülitas liigakarikasarjas Tottenhami konkurentsist

08:39

Noore hispaanlase üleminutite värav tõi Realile viienda võidu

15.09

ERR Texases: Dallase pereäri sai tänu Haalandile üle öö maailmakuulsaks

15.09

Soome võõrustab Valgevene koondist Helsingis, Ukraina saatkond on pettunud

15.09

Barcelona saab uues kuues Camp Noul võõrustada Meistrite liiga finaali

15.09

Coutinho liitus Santoses vana sõbra Neymariga

15.09

Nõmme Unitedi kaitsja teenis esimest korda kutse Sambia koondisesse

15.09

Shein ja Gouram ei liitu Eesti koondisega Rahvuste liiga mängudeks

15.09

Igonen tegi tabeliliidri vastu seitse tõrjet

15.09

Leeds loputas Newcastle'it ja tõusis kolmandaks

14.09

Varakult kaks tabamust lubanud Inter sai võidu

14.09

Gouram langes algkoosseisust välja, kuid andis väravasöödu

fotod

sport.err.ee värsked uudised

22:04

OTSEBLOGI | Holland vähendas Eesti vastu kaotusseisu Uuendatud

20:31

Eesti tudengi meeskond võitis USA ülikooliturniiri

20:17

Malõgina kaotas WTA 125 turniiril paarismängu avaringis

18:46

Eesti maletajad alustasid olümpiat kindlate võitudega

18:07

Ragnar Veerus tuli Euroopa kardisarjas viiendaks

17:51

Teppan: vabandusi meil otsida pole! Uuendatud

17:50

Rikberg: Hollandi mängus on märksõnaks võitluslikkus Uuendatud

17:20

Autokrossis selgusid Eesti meistrid

16:37

Maailmameister Kevin Saar pani Hollandis hooajale tiitliväärilise punkti

16:11

Kombe andis KalPa suures võidumängus tulemusliku söödu

14:45

Kalev jätkab karjääri: passi vaadates võiksid parimad aastad alles tulla

14:14

Alev: tahan tõsta tõenäosust tiitlivõistlustel kümne hulka sõita

13:46

Rehemaa: olümpial jäi esikümnekohtadest veidi puudu, MM-il tuleb ära võtta

12:56

Eesti iluuisutajad jätkavad hooaega Itaalias

12:19

Ovetškini koduklubi: tema riik palus tal valimisreklaamis osaleda

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo