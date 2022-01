Tänulik Djokovic: keskendun nüüd Austraalia lahtistel mängimisele

Kuigi kohus taastas Djokovici viisa ja serblane saab praegustel andmetel aasta esimesel slämmiturniiril mängida, on Austraalia immigratsiooniministril veel võimalus otsus isiklikult ümber pöörata.

"Olen rahul ja tänulik, et kohtunik otsustas mu viisa taastada. Vaatamata kõigele, mis on juhtunud, tahan Austraaliasse jääda ja Austraalia lahtistel osaleda. Jään sellele keskendunuks. Lendasin siia, et mängida ühel tennise tähtsaimal turniiril suurepäraste fännide ees," kirjutas Djokovic sotsiaalmeedias.

Djokovici perekonnaliikmed andsid esmaspäeva pärastlõunal pressikonverentsi. "Viimastel päevadel on kõigi maailma vabade mõtlejate jaoks olnud rasked ajad," rääkis Djokovici isa Srdjan. "Nad võtsid Novakilt tema inimõigused. Nad keeldusid talle andma aega oma kaitse ettevalmistamiseks ja nad võtsid talt tema telefoni. Õnneks andsid nad Novakile telefoni tagasi, ta sai ühendust võtta oma advokaatidega, kes panid püsti vaimustava kaitse. See on suur võit Novakile, tema perekonnale ja vabale maailmale."

"Novak läks Austraaliasse, et turniir võita. Kogu olukord on olnud äärmiselt raske. Oli hetki, mil tal polnud telefonile ligipääsu ja me ei teadnud, mis toimub. See on tema karjääri suurim võit, suurem kui mistahes suure slämmi turniir," sõnas esireketi ema Dijana.