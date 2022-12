Turniiridirektor: olen kindel, et Djokovic võetakse Austraalias hästi vastu

Austraalia lahtiste tennisemeistrivõistluste turniiridirektor Craig Tiley ütles, et usub, et aastase vaheaja järel Austraalias mängida saav Serbia tennisist Novak Djokovic võetakse kohaliku publiku poolt soojalt vastu.

Djokovic tahtis Austraalias mängida ka käimasoleva aasta alguses, kuid kuna ta polnud koroonaviiruse vastu vaktsineerinud, saadeti ta pärast mitmeid kohtuistungeid riigist välja. Sellega pidanuks kaasnema ka kolmeaastane viisakeeld, kuid Austraalia tuli endisele esireketile vastu ja tühistas selle. Enda kümnendat Austraalia lahtiste võitu jahtima asuv Djokovic jõudis sel korral sekeldusteta Austraaliasse 27. detsembril.

"Oleme haritud spordipublik, eriti need, kes käivad tennist vaatamas. Nad armastavad tennist ja neile meeldib vaadata parimaid mängijaid, näha suurepärast atleetlikkust ja imelisi matše. Seetõttu olen kindel, et fännid reageerivad nii, nagu ootame, et nad reageeriksid ja austavad seda," oli Tiley veendunud, et Djokovic võetakse Austraalias hästi vastu.

Austraalia lahtised algavad Melbourne'is 16. jaanuaril, maailma viies reket Djokovic mängib enne seda ka Adelaide'is, kus turniir algab 1. jaanuaril.