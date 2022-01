Austraalia kohus otsustas, et Djokovic saadetakse riigist välja

Otsustades kohtuasja üle, mis on Austraaliat ja spordimaailma vaevanud juba üle nädala, kuulas föderaalkohtu kolmest kohtunikust koosnev koosseis valitsuse juristide argumente. Kohtunikud jõudsid järeldusele, et Djokovici kohalolek Austraalias võib praeguse koroonapuhangu ajal vaktsineerimata inimesi julgustada ning serblane kujutab endast ohtu rahvatervisele.

Peakohtunik James Allsop ütles, et föderaalkohus võttis arvesse immigratsiooniministri Alex Hawke otsuse seaduslikkust ja Djokovici meeskonna esitatud väiteid.

"Kohtu ülesandeks ei ole otsustada otsuse sisukuse ega mõistlikkuse üle," ütles Allsop ja lisas, et otsus Djokovici viisa tühistada oli kolme kohtuniku üksmeelne otsus. Ta lisas, et otsuse täielikud põhjendused avaldatakse lähipäevil.

Veel ei ole kindel, millal serblane riigist välja saadetakse.

"Olen äärmiselt pettunud, et mu viisa tühistati. Teen seoses minu riigist lahkumisega asjaomaste võimudega koostööd," ütles Djokovic oma esmases avalduses.

Djokovici viisa tunnistati esmakordselt kehtetuks eelmisel neljapäeval, sest koroonaviiruse hiljutine läbipõdemine ei olnud siseministeeriumi hinnangul piisavaks aluseks meditsiinilise erandi saamisele ning et serblane on vaktsineerimata, on ta ohuks rahvatervisele.

Djokovic kaebas otsuse edasi ja oli esmaspäeval föderaalkohtus võidukas, mille järel tema viisa taastati, kuid reedel otsustas Hawke ta viisa uuesti tühistada.