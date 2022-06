USA lahtiste korraldajad lubavad venelastel ja valgevenelastel osaleda

USA tenniseliit (USTA) teatas teisipäeval, et lubavad Venemaa ja Valgevene tennisistidel osaleda aasta viimasel suure slämmi turniiril.

Juuni lõpus algaval Wimbledoni slämmiturniiril Venemaa ja Valgevene tennisistid osaleda ei saa, kuid see-eest on neil võimalik osaleda USA lahtistel. USTA avaldas teisipäeval pressiteate, milles nad kinnitasid, et Venemaa ja Valgevene päritolu mängijad võivad osaleda, kuid peavad võistlema niinimetatud neutraalse lipu all.

Ühtlasi mõistis USTA üheskoos ATP, WTA, ITF-i ja teiste suure slämmi turniiride korraldajatega hukka Venemaa sissetungi Ukrainasse ning kinnitati toetust otsusele keelata venelastel ja valgevenelastel võistlemine rahvusvahelistel võistkondlikel turniiridel.

Küll aga võivad mõned tennisistid aasta viimaselt suure slämmi turniirilt siiski eemale jääda, sest USA piirireeglid nõuavad endiselt vaktsineerimistõendit. Seetõttu võib turniiri vahele jätta maailma edetabeli kolmas reket ja kolmekordne USA lahtiste võitja Novak Djokovic, kes pole koroonaviiruse vastu vaktsineeritud. Samal põhjusel pidi serblane vahele jätma ka Austraalia lahtised.

USA lahtised algavad 29. augustil ja kestavad kuni 11. septembrini. Eelmisel aastal tulid üksikmängudes võitjateks Emma Raducanu (WTA 11.) ja Daniil Medvedev (ATP 1.). Anett Kontaveit (WTA 2.) jõudis kolmandasse ringi, Kaia Kanepi (WTA 41.) piirdus teise ringiga.