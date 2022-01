Djokovic tunnistas, et kohtus ajakirjanikuga, olles koroonapositiivne

Djokovici kahtlustatakse valeandmete esitamises, kui ta kirjutas Austraaliasse sisenemisel ankeeti, et ta ei ole külastanud 14 päeva enne riiki sisenemist teisi kohti. Sotsiaalmeediasse posititatud piltide põhjal käis tennisist aga nii Serbias kui ka Hispaanias.

Djokovic ütles avalduses, et tema Austraaliasse sisenemise deklaratsioonis tehtud viga oli inimlik eksitus ning selle täitis tema tugimeeskond, kes tegi vea.

"See oli inimlik viga ja kindlasti mitte tahtlik," ütles Djokovic Instagrami postituses. "Me elame keerulistes tingimustes pandeemia ajal ja mõnikord võivad sellised vead ette tulla."

Sotsiaalmeediasse posititatud avaldus tuli ajal, mil Austraalia immigratsiooniminister Alex Hawke kaalus, kas tühistada maailma esireketi viisa enne 17. jaanuaril algavaid Austraalia lahtiseid.

Ankeedis vale või eksitava teabe esitamine on Austraalias raske õigusrikkumine ning selle eest võidakse määrata 12 kuud vangistust.

Tennisist vabandas oma avalduses ka sellepärast, et osales intervjuul ja pildistamisel päev pärast seda, kui sai teada, et tema koroonaproov oli positiiivne.

"Kui ma läksin pärast intervjuud koju, et isolatsiooni jääda, siis sain aru, et oli viga intervjuule minna ning ma oleksin pidanud selle kohtumise edasi lükkama," ütles serblane.

Djokovic eitas meedias kirjutatut, et ta teadis ka päev varem Belgradis toimunud tenniseüritusel, kus ta andis lastele üle auhindu, et on koroonapositiivne.

"Mul ei olnud sümptomeid ja ma tundsin ennast hästi. Sain teada positiivsest koroonaproovist alles pärast seda sündmust. Enne tenniseüritusele minemist tegin ma kiirtesti, mis osutus negatiivseks," rääkis Djokovic.

Sotsiaalmeedia postitustest on näha, et Djokovic poseeris lastega ilma maski kandmata.

Melbourne'is aasta esimesel slämmiturniiril osaleda sooviv serblane on esinenud vaktsiinivastaste sõnavõttudega ega ole avaldanud, kas ta ise on vaktsineeritud või mitte. Turniiril osalemiseks peab mängija olema vaktsineeritud, eelmisel teisipäeval teatas Djokovic, et on saanud meditsiinilise erandi.

Melbourne'i lennanud serblane ei võinud siiski lennujaamast vabalt väljuda, sest võimude sõnul ei olnud tema erand õiguspädev. Maailma esireket paigutati kinnipidamisasutusse kuni esmaspäevani, mil kohus otsustas, et Djokovici viisa on kehtiv ning et serblane tuleb viivitamatult vabastada. Lõpliku otsuse serblase mängimise kohta teeb Austraalia valitsus.