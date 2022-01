Djokovic kaasati vaatamata viisaprobleemidele Austraalia lahtistel loosimisse

Djokovic loositi avaringis kokku kaasmaalase Miomir Kecmanoviciga (ATP 78.). Mõni minut enne loosimist ütles Austraalia peaminister Scott Morrison ajakirjanikele, et Djokovici viisa üle otsustamine on veel pooleli.

Austraalia immigratsiooniminister Alex Hawke on asjaga tegelenud alates esmaspäevast, kui Austraalia kohus tühistas varasema otsuse Djokovici viisa tagasi lükata. Kohtuniku sõnul ei antud mängijale piisavalt aega, et vastata piiriametnikele, kes keelasid tal eelmisel nädalal riiki siseneda.

Djokovic tunnistas kolmapäeval sotsiaalmeediasse postitatud avalduses, et osales koroonapositiivsena ajaleheintervjuul ja pildistamisel ning ütles, et tema Austraaliasse sisenemise deklaratsioonis tehti inimlik viga, kui öeldi, et ta ei ole 14 päeva jooksul üheski teises riigis viibinud.

Austraalia lahtised algavad 17. jaanuaril.