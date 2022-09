Kontaveit sai maailma 138. reketi üle raske võidu ja pääses poolfinaali

Kontaveit alustas mängu väga tugevalt ja võitis esimese seti vaid poole tunniga, teises setis hakkas aga mäng maailma edetabelis 138. kohal oleva belglanna kasuks pöörduma. Bonaventure hiilgas tugeva serviga, Kontaveit eksis palju ning kaotas oma servi teises ja kuuendas geimis.

Otsustavas setis läks Kontaveit 3:0 juhtima ning päästis seisul 4:2 kaks Bonaventure'i murdepalli. Mängu otsustas eestlanna teiselt matšpallilt, kogu kohtumine kestis lõpuks kuus minutit vähem kui kaks tundi.

Kontaveit lõi viis ässa Bonaventure'i kahe vastu, belglanna tegi üheksa topeltviga (Kontaveit neli). Eestlanna esimese servi õnnestumise protsent oli 69 (sealjuures kolmandas setis lausa 77), tal õnnestus päästa kuus murdepalli kaheksast.

"Väga-väga raskelt tuli. Pean vastast tunnustama andma, ta mängis väga hästi ja tegi minu elu raskeks," ütles Kontaveit matšijärgses väljakuintervjuus. "Teises setis enam need asjad, mida esimeses tegin, ei toiminud. Tema hakkas väga agressiivselt mängima. Mulle tundus, et kolmas algab samamoodi, jäin kohe mitme tema hea löögi pärast kaotusseisu, aga suutsin oma servi parandada ja tiba kiirust juurde leida. Tundsin, et pean et natuke juurde panema mängus. Tundsin, et eeskäelöögid ei tahtnud enam väljakule minna, aga õnneks läksid servid sisse ja päästsid mind. Nii tore, et teid nii palju on!" kiitis õnnelik Kontaveit ka publikut.

Enne mängu:

Kontaveit alustas kodust WTA turniiri raske võiduga, kui sai avaringis üle kahe tunni kestnud matšis 3:6, 6:2, 7:5 jagu südikast hiinlannast Wang Xiyust (WTA 58.). Teises ringis näitas aga Kontaveit suurepärast mängu, olles tšehhitarist Tereza Martincovast (WTA 75.) kindlalt 6:2, 6:1 parem. Seejuures teenis Kontaveit äralöökidest koguni 37 punkti, lihtvigu tegi ta vaid 16.

Kontaveidile on see karjääri 35. WTA veerandfinaal, varasematest on tal kirjas 20 võitu.

Bonaventure läbis kvalifikatsiooni settigi kaotamata. Põhiturniiri avaringis teenis ta enda senise karjääri ühe parema võidu, alistades 6:4, 6:4 ameeriklanna Shelby Rogersi (WTA 35.). Teises ringis üllatas ta turniiril 9. asetatud šveitslanna Jil Teichmanni (WTA 36.), jäädes peale 7:6 (8), 6:3. Enne Tallinna turniiri sai Bonaventure WTA karussellil põhiturniiril viimati võidu kirja 2021. aasta juulis. 28-aastasele belglannale on see karjääris kolmas kord WTA turniiril veerandfinaali jõuda, kaugemale pole Bonaventure, kelle karjääri kõrgeim edetabelikoht on 109., kunagi varem jõudnud.

26-aastane Kontaveit on belglannaga varem korra mänginud, huvitaval kombel juhtus see samuti Tallinnas rohkem kui kaheksa aastat tagasi, kui eestlanna jäi 15 000 dollari suuruse auhinnafondiga ITF-i turniiri avaringis peale 6:0, 6:0.

Kontaveidi ja Bonaventure'i vahelise matši võitja läheb poolfinaalis vastamisi Kaia Kanepi (WTA 32.) või tšehhitari Karolina Muchovaga (WTA 224.).