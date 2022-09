Kontaveit: olin valmis tugevaks ja raskeks lahinguks ning seda see ka oli

"Plaan oli proovida enda mängu rohkem peale suruda, sest meile mõlemale meeldib agressiivselt mängida ja ise initsiatiivi võtta. Olin valmis tugevaks ja raskeks lahinguks ning seda see ka oli. Mul on väga hea meel, et suutsin lõpu võitlusega ikkagi peale jääda," rääkis Kontaveit pärast matši.

Kontaveidi sõnul mängis Xiyu üllatavalt hästi. "Ta mängis tõesti väga-väga hästi, võib-olla isegi ootamatult hästi. Tundsin, et ma ise ei mänginud üldse kehvasti. Mingitel hetkedel natukene kiirustasin, aga siis sain mängu paremini sisse. Sain endast parima anda ja proovida erinevaid asju, mis vahel töötavad, aga alati ei pruugi."

Kodupubliku ees mängimine Eesti esireketile lisapinget ei tekitanud. "Tegelikult tunnen, et kodupubliku ees mängimine annab lisaenergiat. Enne mängu ma ei tundnud, et oleksin närveerinud. Loomulikult oli väga hea meel näha, kui palju inimesi täna saali kohale tuli."

Teises ringis läheb Kontaveit vastamisi maailma edetabeli 75. reketi Tereza Martincovaga. "Alles mängisin temaga ühe väga keerulise mängu. Talle meeldib lamedalt lüüa ja tema mängustiil sobib sisehalli tingimustega. Kindlasti tuleb jälle üks võitluslik mäng. Loodan, et publik tuleb taas kaasa elama ja annab mulle lisaenergiat."

Kolmapäeval läheb Kontaveit koos austraallanna Erin Routliffeiga paarismängu avaringis vastamisi USA ja Saksamaa duo Laura Siegemundi ja Nicole Melichar-Martineziga. Matš algab orienteeruvalt kell 16.00.