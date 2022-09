Tallinnas jõudis esimesena poolfinaali olümpiavõitja Bencic

Turniiril teisena asetatud Bencic (WTA 14.) alistas veerandfinaalis poolteist tundi kestnud kohtumises horvaadi Donna Vekici (WTA 85.) 6:4, 6:1. Pärast 3:3 viigiseisu avasetis kaotas Bencic veel vaid kaks punkti.

"Mängisime väga kõrgetasemelise matši. Tunneme üksteist väga hästi ja harjutame päris palju koos, sellepärast teame, kuidas teine mängib. Olen õnnelik, et suutsin tasavägise mängu võita," ütles Bencic mängujärgses intervjuus.

"See on päris hullumeelne, kui tugevatasemeline turniir see on," rääkis Bencic ja kiitis ka korraldajaid: "Seda turniiri korraldatakse alles esimest korda, aga kõik toimib suurepäraselt, meil on väga head tingimused ja kõik inimesed, kes selle korraldusliku poolega tegelevad, teevad väga head tööd."

See on Bencicile hooaja neljas poolfinaal. Esimest korda jõudis ta tänavu nelja parema sekka märtsis Miamis, kus jäi alla Naomi Osakale. Sellele järgnenud Charlestoni turniiril jõudis ta finaali ja alistas seal Ons Jabeuri, juunis andis ta Berliinis finaalis Jabeurile teise seti alguses loobumisvõidu.

Poolfinaalis läheb Bencic vastamisi 3. paigutatud brasiillanna Beatriz Haddad Maia (WTA 15.) ja mulluse Prantsusmaa lahtiste võitja, Tallinnas seitsmendana asetatud tšehhitari Barbora Krejcikova (WTA 27.) vahelise matši võitjaga.