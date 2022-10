Ukraina kaksikõed võidutsesid Tallinnas paarismängu finaalis

Õed Kitšenokid said 7:5, 4:6, 10:7 jagu Nicole Melichar-Martinezist ja Laura Siegemundist.

Avasetis kaotasid Kitšenokid oma servigeimi ning jäid 0:2 taha. Seejärel võitsid ukrainlannad kolm geimi järjest ja läksid juhtima. 5:5 viigiseisult võitsid Kitšenokid kaks järgmist geimi ja said setivõidu.

Teises setis näitasid Martinez ja Siegemund suurepärast mängu ja läksid geimidega lausa 5:1 ette. Seejärel said ukrainlannad kolme geimivõitu järjest, kuid ei suutnud enam setti enda kasuks pöörata.

Otsustavas lõppmängus läks matš punkt-punktis, kuid seisult 7:7 võtsid Kitšenokid kolm punkti järjest ja võtsid sellega Tallinna WTA tenniseturniiri paarismängus esikoha.

The doubles winners of the Tallinn Open WTA 250 tournament are Nadiia Kichenok and Lyudmyla Kichenok - twin sisters from #Ukraine. Congratulations to the champions!@WTA pic.twitter.com/Ou8i1UnV8Y