Krejcikova pärast võitu: see tähendab mulle palju, oli suurepärane nädal

"Olen väga õnnelik, kuidas ma kogu nädala mängisin. Olen uhke, et suutsin oma parima esituse finaalis teha," ütles Krejcikova mängujärgsel pressikonverentsil.

Teises setis suutis Eesti esireket Anett Kontaveit vastase pallingu kahes geimis murda, kuid Krejcikova suutis sellele omapoolse vastuse anda.

"Täna ootasin, et Anett mängib kiiret mängu ja üritab mind esimesest punktist alates suve alla panna. Üritasin oma mängu mängida. Mängisin eriti hästi esimeses setis, kuid alati on mingi hetk, kus mäng muutub raskemaks," sõnas Krejcikova.

Tšehhitar jäi turniiriga rahule ning arvas finaali eel, et kogu publik teda nii väga ei toeta, vaid pigem elatakse kaasa Kontaveidile.

"Eeldasin, et kõik on minu vastu, aga see lihtsalt käibki nii. Olen ise ka kodumaal mängimist kogenud, kus inimesed elavad sulle kaasa, aga on teiste vastu. Nii see on ja tahtsin lihtsalt oma parimat tennist mängida ja finaali nautida," ütles Krejcikova.

Tšehhitari jaoks on tegu esimese trofeega siseturniirilt.

"Iga karikas on tähtis, eriti üksikmängudes. See tähendab mulle palju ja see oli suurepärane nädalavahetus. See on ka minu esimene kord olla Tallinnas ja Eestis," kommenteeris Krejcikova pärast mängu.