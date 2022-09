Kanepi raske võidu järel: lõpus proovisin hästi julgelt mängida ja õnnestus

"Hetkel veel väsimust ei tunne. Peale mängu tavaliselt ei tuntagi. Oli väga võrdne. Lõpus proovisin hästi julgelt mängida ja õnnestus, sellepärast võitsingi," ütles Kaia Kanepi mängujärgselt toimunud pressikonverentsil.

Teises setis oli Kanepil raskusi ning Muchova näitas seal oma tugevusi.

"Juhtus see, et pallid lendasid natuke auti, mis esimeses setis lendasid sisse ja vastane hakkas palju paremini mängima, kui esimeses," sõnas Kanepi.

Kaia Kanepi läheb laupäeval poolfinaalis kell 18.00 vastamisi Anett Kontaveidiga.

"Minu jaoks on ta nagu iga teine mäng. Ta on kümme aastat noorem minust, siin pole väga mingit küsimust. Anetil on paremad tulemused ja ta on minust rankingus eespool," ütles Kanepi.