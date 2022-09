Kontaveit pääses kindla võiduga Tallinnas kaheksa parema sekka

Avasetis murdis Kontaveit kohe Martincova servi, kaotas seejärel enda pallingugeimi, aga võitis siis neli geimi järjest ja läks 5:1 juhtima. Seisul 5:2 päästis Kontaveit kaks murdepalli ja vormistas teisel settpallil 6:2 setivõidu.

Teine sett algas sarnaselt esimesele: Kontaveit murdis, kaotas siis enda servigeimi, aga murdis kohe uuesti. Ainult teises setis Martincova enda pallingugeimi kordagi ei võitnud, Kontaveit võitis viis geimi järjest ja vormistas esimesel matšpallil võidu.

Kohtumine kestis napilt üle tunni aja. Mõlemad said kirja ühe ässa, Kontaveit tegi kaks ja Martincova ühe topeltvea. Äralöökidest teenis eestlanna koguni 37, tšehhitar aga vaid 16 punkti. Lihtvigu kogunes Kontaveidil 16 ja Martincoval 15. Mängitud punktidest võitis Kontaveit 60 ja Martincova 38.

Kontaveit realiseeris 13 murdevõimalusest seitse, Martincova suutis neljast murdepallist ära kasutada kaks.

"Kuna olin just hiljuti temaga tasavägise lahingu maha pidanud, olin esimesest punktist raskeks lahinguks valmis ja keskendusin igaks punktiks ja mängisin igat punkti täiega, see õnnestus täna väga hästi," rõõmustas Kontaveit.

Veerandfinaalis läheb turniiril esimesena asetatud Kontaveit vastamisi kvalifikatsioonist põhiturniirile pääsenud belglanna Ysaline Bonaventure'iga (WTA 138.), kes sai üllatuslikult 7:6 (8), 6:3 jagu üheksanda paigutusega šveitslanna Jil Teichmannist (WTA 36.).

Kontaveit on temaga varem korra mänginud – 2014. aastal samuti Tallinnas ITF-i turniiri avaringis, toona ei loovutanud ta belglannale geimigi.

Juhul kui Kontaveit saab Bonaventure'ist jagu ja Eesti teine reket Kaia Kanepi (WTA 32.) suudab alistada vabapääsmega turniirile saanud tšehhitari Karolina Muchova (WTA 224.), ootaks Eesti tennisefänne tõeline maiuspala – eestlannade esimene kohtumine profimatšis.

Turniiril esimesena asetatud Kontaveit sai avaringis üle kahe tunni kestnud matšis 3:6, 6:2, 7:5 jagu südikast hiinlannast Wang Xiyust (WTA 58.). Martincova alistas n-ö õnneliku kaotajana põhitabelisse pääsenud rootslanna Mirjam Björklundi (WTA 134.) tund ja 40 minutit kestnud mängu järel 7:6 (6), 6:3.

26-aastane Kontaveit ja 27-aastane Martincova on varem kahel korral mänginud ja mõlemad matšid võitis eestlanna. Viimati olid nad vastamisi augustis Cincinnati turniiril, kus Kontaveit võitis ligi kaks ja pool tundi kestnud kohtumise 3:6, 7:5, 6:4.

"Alles mängisin temaga väga keerulise mängu. Talle meeldib lamedalt lüüa, kindlasti sisehalli tingimused sobivad tema mänguga," rääkis Kontaveit avaringi järel enda järgmisest vastasest. "Kindlasti tuleb jälle üks tugev ja võitluslik mäng maha pidada. Loodan, et publik tuleb mulle jälle kaasa elama ja annab lisaenergiat!"

Kontaveit on tänavu saanud ühe turniirivõidu, Martincova on parimal juhul jõudnud poolfinaali. Tšehhitar on enda karjääri jooksul kolm korda eestlannadega mänginud ja pole kordagi võitnud, tänavu on ta kahel korral Eesti mängijale alla jäänud – lisaks Kontaveidile kaotamisele pidi ta USA lahtiste avaringis tunnistama Kaia Kanepi 7:6 (4), 6:3 paremust.