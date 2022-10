Kontaveit pidi Tallinna WTA turniiri finaalis Krejcikova paremust tunnistama

Avasetis teenis esimesena murdepalli Krejcikova, kes selle kohe ka ära kasutas ja läks 4:2 ette. Uuesti murdis ta Kontaveidi järgmise servigeimis, jäädes avasetis peale kindlalt 6:2.

Teises setis murdis Kontaveit kohe Krejcikova servi, aga kaotas seejärel kaks pikka enda servigeimi, jäädes 1:3 taha. Neljandas geimis juhtis Krejcikova 40:15, aga Kontaveit suutis murda ja siis enda pallingul kindlalt mängida, viigistades 3:3-le. Siis aga võitis Krejcikova kolm geimi järjest, loovutades Kontaveidile kolme geimi peale vaid kolm punkti.

Kontaveit servis mängu jooksul kaks ässa ja tegi kolm topeltviga, Krejcikova sai kirja neli ässa ja samuti kolm topeltviga. Äralöökidest teenis Krejcikova 20 ja Kontaveit 12 punkti, lihtvigu kogunes eestlannal 26 ja Krejcikoval 16. Mängitud punktidest võitis Kontaveit 43 ja Krejcikova 69.

Kontaveidil oli mängu jooksul kolm murdevõimalust, millest ta realiseeris kaks, Krejcikoval õnnestus üheksast murdepallist ära kasutada viis.

Krejcikovale on see karjääri neljas WTA turniirivõit. Kontaveit oli enne finaali võitnud sisetingimustes kõva kattega väljakuil 24 matši järjest, see seeria sai nüüd Tallinnas otsa.

"Mul on olnud suur au mängida tennist Eesti presidendi, Eesti tenniseliidu presidendi ja Tallinna linnapea ees. Suur aitäh, et olete siia tulnud. Õnnitlused Barborale, sa mängisid suurepäraselt ja olid täna lihtsalt liiga hea," ütles Kontaveit mängujärgses kõnes. "Loomulikult tahaksin tänada Tallinna linna, ilma toetuseta ei oleks see turniir siin aset leidnud. Mul on hea meel, et WTA turniir meie kodus aset leidis."

"Tahan Anetile õnne soovida. Mul on väga kahju, et siin praegu seisan, aga tahtsin väga tiitlit võita!" naeris Krejcikova enda kõnes. "Finaalis on alati raske mängida ja suur tänu, et panid mu mängima minu parimat tennist."

Kontaveit alustas kodust WTA turniiri raske võiduga, kui sai avaringis üle kahe tunni kestnud matšis 3:6, 6:2, 7:5 jagu südikast hiinlannast Wang Xiyust (WTA 58.). Teises ringis näitas aga Kontaveit suurepärast mängu, olles tšehhitarist Tereza Martincovast (WTA 75.) kindlalt 6:2, 6:1 parem. Veerandfinaalis alistas Kontaveit pea kaks tundi kestnud matšis 6:3, 3:6, 6:3 läbi kvalifikatsiooni põhiturniirile pääsenud belglanna Ysaline Bonaventure'i (WTA 138.).

Poolfinaalis alistas Kontaveit oodatud ajaloolises esimeses eestlannade omavahelises profimängus 6:4, 6:4 Kaia Kanepi (WTA 32.).

Krejcikova oli avaringis 6:1, 7:6 (3) parem USA lahtistel Serena Williamsi alistanud Austraalia esindajast Ajla Tomljanovicist (WTA 34.), teises ringis alistas ta 7:5, 6:3 ukrainlanna Marta Kostjuki (WTA 56.) ning veerandfinaalis sai 6:3, 6:4 jagu brasiillanna Beatriz Haddad Maiast (WTA 15.). Poolfinaalis kulus tšehhitaril aga pea kolm ja pool tundi, et 6:7 (5), 7:6 (2), 6:2 alistada Tokyo olümpiavõitja, šveitslanna Belinda Bencic (WTA 14.).

Tänavu veebruaris maailma edetabelis ka teisele kohale kerkinud mullune Prantsusmaa lahtiste võitja mängib sel aastal WTA turniiri finaalis teist korda, jaanuaris jäi ta Sydneys kolmes setis alla Paula Badosale. Kevadel oli Krejcikova küünarnukivigastuse tõttu kaks ja pool kuud võistluskarussellilt eemal.

26-aastane Krejcikova oli varasemalt pigem tuntud kui suurepärane paarismängija, koos partneri Katerina Siniakovaga on ta võitnud kõik slämmiturniirid, sealjuures Prantsusmaa lahtised ja Wimbledoni kaks korda ning tulnud ka olümpiavõitjaks. Segapaarismängus on ta koos Rajeev Rami ja Nikola Mekticiga kolmel korral triumfeerinud Austraalia lahtistel.

Enne mulluseid Prantsusmaa lahtiseid oli slämmiturniiride üksikmängus tema parimaks tulemuseks neljandasse ringi jõudmine, pärast triumfi Pariisis on ta kaheksa parema sekka pääsenud ka USA ja Austraalia lahtistel.

Krejcikovale on see karjääri seitsmes WTA finaal, seni on tal kirjas kolm võitu ja kolm kaotust. Viimase turniirivõidu sai ta eelmise aasta juulis kodusel turniiril Prahas.

Krejcikovast kuus päeva noorem Kontaveit on enda karjääri jooksul kõva kattega väljakuil teeninud viis turniirivõitu, sealhulgas tänavu Peterburi siseturniiril. Seekordne finaal on Kontaveidile karjääri 16., seni on tal kirjas kuus võitu.

Tänavu jõudis Kontaveit neljandat korda WTA turniiril finaali, rohkem on suutnud vaid maailma esireket Iga Swiatek (seitse finaali sel hooajal) ja edetabeli teine number Ons Jabeur (kuus finaali sel aastal).

2017. aastal karjääri esimese WTA turniiri võitnud Kontaveit pidi järgmist triumfi ootama enam kui neli aastat, aga pärast Clevelandi turniiri augustis võidutses ta eelmisel hooajal veel kolmel turniiril ehk võitis ühtekokku neli WTA turniiri. Erilises hoos oli Kontaveit mulluse hooaja lõpus: aasta viimasest 34 mängust võitis eestlanna 29, kõva kattega väljakutel teenis ta eelmisel hooajal enim matšivõite. Clevelandis alanud võimsa kümnenädalase perioodi jooksul võitis ta maailma esikümnesse kuuluvate tennisistide vastu viis matši kaheksast, sealjuures sai ta kolm võitu TOP5 mängijate üle. Suurepärane hoog päädis tõusuga maailma edetabeli esikümnesse ning WTA finaalturniirile jõudmisega – mõlema saavutusega tegi ta Eesti tenniseajalugu. Esimese eestlannana WTA aastalõputurniiril mängides jõudis ta ka seal finaali.

Kontaveit on Tšehhi tennisistidega varem vastamisi olnud 38 korral ja võitnud täpselt pooled mängud. Tänavu on ta tšehhitaridega vastamisi olnud kuuel korral ja saanud neli võitu. Krejicjikoval on kirjas viis võitu esikümnemängijate üle, seejuures viimati alistas ta esikümnesse kuuluva mängija jaanuaris, kui sai Sydney poolfinaalis jagu Kontaveidist.

Krejcikova ja Kontaveit on varem mänginud kahel korral ja mõlemal on üks võit. Mullusel WTA finaalturniiril jäi 6:3, 6:4 peale Kontaveit, tänavuse Sydney turniiri poolfinaalis oli Kontaveidil kasutada seitse matšpalli, aga lõpuks sai 0:6, 6:4, 7:6 (12) võidu Krejcikova.