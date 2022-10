Kontaveit kaotusest Krejcikovale: ta mängis päris veatut tennist

"Vastane mängis täna väga head tennist. Ma ei oska liiga kurb selle üle olla. Üldiselt minu jaoks oli väga hea nädal, mul on olnud nii hea meel kodus mängida. Võtan sellest kaasa ainult positiivsed emotsioonid," sõnas Kontaveit mängujärgsel pressikonverentsil.

Eestlanna sõnul on Krejcikova ebamugav vastane ning finaalis mängis ta põhimõtteliselt veatut tennist.

"Ta platseerib kõiki palle nii serve, tõrjeid, kui lööke väga hästi. Pallid on hästi pikad ja servid on ka küllaltki pikad. Ta tekitab nurki. Igat moodi keeruline vastane ja ta mängis täna päris veatut tennist," sõnas Kontaveit.

Kontaveidi sõnul tegi tšehhitar tal löömise keeruliseks ning kui vastane nii eksimatult tennist mängib, on raske teda võita.

"Ma arvan, et tema tegi minul löömise keerulisemaks. Üldiselt olen ennast väga hästi tundnud end iga mäng siin. Tema mäng on selline ebamugav ja ei ole kõige mugavam vastane. Päris palju jäi puudu sellest, et teda võita. Kindlasti need võimalused, mis mul tekkisid mingi hetk, neid lihtvigu ei tohiks absoluutselt sisse lasta," kommenteeris Kontaveit.

Eestlanna jäi turniiri korraldusega igati rahule. Tema sõnul on raske midagi järgmisel korral paremini teha.

"See on väga hästi korraldatud turniir esimese korra kohta. Loomulikult aitas kaasas see, et meil Kaiaga läks nii hästi ja minu arust peab au andma nendele turniiri korraldajatele Allarile, Rihole, kõikidele teistele. Ma ei tea, mida väga palju parandada siin. Meie eest on väga hästi hoolitsetud. Publik on olnud super, väljakud on korras. Kogu spordikompleks on fantastiline," ütles Kontaveit.