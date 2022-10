Kontaveidi treener: olen rahul selle tennisega, mis ta siin näitas

Tallinnas toimuval WTA tenniseturniiril jäi Anett Kontaveit (WTA 3.) finaalis 2:6, 3:6 alla tšehhitarile Barbora Krejcikovale (WTA 23.). Kontaveidi treener Torben Beltz on rahul selle tennisega, mida Anett kodusel turniiril näitas.

"Arvan, et Barbora (Krejcikova) mängis väga hea finaali, kuid samuti oli Anett väga hea terve see nädal. Barbora tegi häid lööke õigetel hetkedel, eriti just otsustavatel momentidel," ütles Beltz pärast finaali.

Kontaveidi treeneri sõnul mängis Krejcikova niivõrd hästi, mis oli põhjus, miks tuli Kontaveidil finaalis kaotus vastu võtta.

"Kindlasti see nädal oli väga pikk Aneti jaoks ja mäng Kaia vastu oli väga oluline. Barbora mängis lihtsalt nii hästi, mis oli peamine põhjus, miks Anett kaotas," lisas Beltz.

"Me oleme väljakul head tööd teinud ja ta on palju vaeva näinud. Tallinnas mängis Anett tõesti hästi, eriti just esimesed neli mängu, seega ootan järgmiseid nädalaid," ütles Beltz.

Beltzi sõnul olid Kontaveidi servid väga head ning ta jäi rahule eestlanna mänguga, mida ta kogu turniiri jooksul näitas.

"Ta servis väga hästi ja lõi väga kiireid palle. Olen rahul selle tennisega, mis ta siin näitas," lisas Beltz.