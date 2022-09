Kanepi koduse WTA turniiri eel: tahaks mängida kuni pühapäevani!

Sarnaselt Kontaveidile käis Kanepi viimati väljakul septembri esimesel päeval, kui kaotas US Openil Arina Sabalenkale. Eestlanna loositi kokku Läti esinumbri Jelena Ostapenkoga, aga kuna maailma 19. reket mängis pühapäeval Lõuna-Koreas toimunud turniiril finaalis ja vigastas veel ka jalga, pole kindel, kas Ostapenko Tallinnasse tuleb.

Kanepi sõnul ei ole tal erilist vahet, kellega avaringis vastamisi tuleb minna. "Minu arust on esimestes ringides kõik väga head mängijad. Arvan, et väga vahet ei ole."

"On kindlasti ärevam, kui teistel turniiridel! Kodus on ikkagi teistmoodi, välismaal on ilmselt rahulikum. Kui hästi läheb, siis on see hea ärevus! Tahaks mängida iga päev kuni pühapäevani, eks paistab, kui palju mängida saab" sõnas Kanepi.