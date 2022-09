Kanepi jõudis kodusel WTA turniiril veerandfinaali

"Mul on hea meel, et võitsin. Tundsin, et olin mängu alguses natuke kange, teise seti keskpaigas sain soojaks ja siis oli juba tunne väljakul parem," sõnas Kanepi, ja tänas taas kodupublikut toetuse eest.

Kanepi läks avasetti murdega 3:2 juhtima, aga kaotas siis kohe enda pallingugeimi. Seisul 5:5 murdis Kanepi taas ja läks siis enda servil 40:0 juhtima, aga Li päästis kolm settpalli ja teenis ise murdepalli, aga selle suutis Kanepi päästa ja neljandal settpallil siiski 7:5 setivõidu vormistada.

Teises setis asus Li murdega 2:0 juhtima, aga Kanepi sai murde kohe tagasi ja viigistas. Li murdis taas ja läks 4:2 ette ning oli ka punkti kaugusel 5:2 edust, aga Kanepi suutis hoopis murde tagasi saada. Taas murdis Kanepi 5:5 eduseisul ja päästis 6:5 edus kaks murdepalli, vormistades võidu teisel matšpallil.

Kohtumine kestis tund ja 40 minutit. Kanepi ja Li said mõlemad kirja kaks ässa ja neli topeltviga. Äralöökidest teenis Kanepi 41 ja Li 29 punkti, lihtvigu kogunes eestlannal 28 ja ameeriklannal 32. Mängitud punktidest võitis Kanepi 79 ja Li 68. Li realiseeris kaheksast murdevõimalusest kolm, Kanepi kasutas kuuest murdepallist ära kuus.

Veerandfinaalis läheb Kanepi reedel vastamisi turniirile vabapääsmega saanud tšehhitari Karolina Muchovaga (WTA 224.). Erinevate vigastustega kimpus olnud Muchova alistas kolmapäeval teise ringi matšis 4:6, 6:0, 6:2 šveitslanna Viktorija Golubici (WTA 89.).

Varem pole 37-aastane Kanepi 26-aastase Muchovaga mänginud.

Kanepi - Li:

Enne mängu:

Kanepi alistas avaringis 4:6, 6:4, 6:0 Läti esireketi Jelena Ostapenko (WTA 17.), Li oli 6:2, 7:5 parem enda kaasmaalannast Claire Liust (WTA 73.).

Omavahel pole 37-aastane Kanepi ja 22-aastane Li varem mänginud. Selle paari võitjat ootab veerandfinaalis vabapääsmega turniirile saanud tšehhitar Karolina Muchova (WTA 224.).

Li on sel hooajal ühel turniiril – jaanuaris Melbourne'is – veerandfinaali jõudnud, Kanepi kahel: jaanuaris Austraalia lahtistel ja suvel Washingtoni turniiril.

Li on tänavu ühe korra eestlanna alistanud – kõrgeima kategooria WTA turniiril Miamis sai ta teises ringis Anett Kontaveidist jagu 6:0, 3:6, 6:4. Ühtekokku on Li varem 21 korral mänginud edetabelis 50 parema sekka kuuluva mängijaga ja saanud kuus võitu.