Kontaveit alustas kodust WTA turniiri raske võiduga

"See oli üks tavaline esimese ringi kohtumine WTA turniiril," naeris Kontaveit pärast mängu. "Tundsin, et vastane mängis väga head tennist ja noorematega tihti ongi nii, et nad leiavad väga hästi, aga siis ei leia stabiilsust üles, selle peale ma ka lootsin ja see mind lõpuks päästiski, et olin natuke stabiilsem."

Hiinlanna alustas mängu suurepäraselt ega eksinud peaaegu üldse. Wang pääses kahe murdega 4:1 ette, siis sai Kontaveit ühe murde tagasi, aga üheksandas geimis õnnestus Wangil taas murda ja sett 6:3 võita.

Teises setis sai Kontaveit kohe murde kätte ja murdis uuesti seitsmendas geimis, võites seti 6:2. Alates teise seti lõpust võitis Kontaveit 15 punkti järjest, kolmandat setti alustas ta 13 järjestikuse punktiga, võites Wangi kaks esimest servigeimi nulliga ja loovutamata ka enda pallingul punktigi. Neljandas geimis päästis Kontaveit enda servil ühe murdepalli ja asus 4:0 juhtima. Kontaveit juhtis 5:1 ja seisul 5:2 oli tal ka kaks matšpalli, aga Wang suutis seisu viigistada 5:5-le. Kontaveit sai aga murde kohe tagasi ja vormistas siis võidu neljandal matšpalli.

"Läks väga ärevaks, 5:1 pealt 5:5 peale. Tundsin, et ta tase jälle tõusis ja paar ärevat punkti minu poolt. Mäng pöördubki vahel sõrmenipsust. Tähtis oli võitlemist jätkata ja teha enda tööd nii hästi kui võimalik, õnnelik lõpp täna," rõõmustas Kontaveit.

Kontaveit servis mängu jooksul neli ässa ja tegi kolm topeltviga, Wang sai kirja kolm ässa ja kolm topeltviga. Äralöökidest teenis Kontaveit 51 ja Wang 32, lihtvigu kogunes mõlemal 18. Mängitud punktidest võitis Kontaveit 96 ja Wang 84 punkti.

Kontaveit realiseeris üheksast murdevõimalusest kuus, Wang sai 15 murdepallist kätte viis.

Teises ringis läheb Kontaveit vastamisi tšehhitari Tereza Martincovaga (WTA 75.), kes sai 7:6 (6), 6:3 jagu n-ö õnneliku kaotajana põhitabelisse pääsenud Mirjam Björklundist (WTA 134.).

Enne mängu:

Mullu aasta teisel poolel kõva kattega väljakutel ja eriti siseturniiridel suurepärases hoos olnud Kontaveit mängis viimati USA lahtistel, kus jäi teises ringis 6:7 (4), 6:2, 2:6 alla tõenäoliselt karjääri viimast turniiri mänginud 23-kordsele slämmivõitjale Serena Williamsile.

Tänavu rikkus tema hoo koroonaviirusega nakatumine, millest taastumine võttis kaua aega. Suvel jõudis ta Hamburgi turniiril finaali, aga enda viimasest 11 turniirist on ta vaid kolmel saanud rohkem kui ühe võidu.

Tallinnas on 26-aastane Kontaveit justkui tiitlikaitsja, kuna Tallinna turniir sai endale Moskva turniiri litsentsi ja eelmisel aastal võidutses Kontaveit Moskvas.

21-aastane Wang on enda viimasest viiest turniirist kolmel jõudnud vähemalt veerandfinaali, olles teiste seas saanud jagu mullusest Prantsusmaa lahtiste võitjast Barbora Krejcikovast, endisest maailma esireketist Viktoria Azarenkast ja USA lahtistel ka esikümnemängijast Maria Sakkarist.

Üldse on Wang enda karjääri jooksul varem esikümnemängijatega vastamisi olnud kolmel korral ja ainsa võidu saigi ta Sakkari üle.

Omavahel ei ole Kontaveit ja Wang varem mänginud.