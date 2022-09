Kontaveit: kodupubliku ees mängimine annab mulle lisaenergiat

"Trenn läks väga hästi, oleme Kaiaga ennegi omavahel mänginud. Ta on väga hea treeningvastane: ta on hea mängija tugevate löökidega, servib väga hästi. Oli väga hea trenn," kinnitas Kontaveit intervjuus ERR-ile.

Eesti esireket käis viimati väljakul septembri esimesel päeval, kui jäi USA lahtistel alla Serena Williamsile. Viimastel nädalatel on käinud ettevalmistus hooaja viimaseks osaks. "Neli turniiri on hooaja lõpuni jäänud, nüüd on olnud mitu nädalat aega ettevalmistust ja trenni teha, keskenduda asjadele, mida oleme treeneriga näinud, et võiks parandada. Vahel on hea selline mängurütm saada turniirilt turniirile, vahel on väga vaja treeningnädalaid. Tunnen ennast praegu väljakul küllaltki kindlalt," sõnas Kontaveit.

Kontaveit kohtub teisipäeval avaringis hiinlanna Wang Xiyuga (WTA 58.). "Siin turniiril on väga palju tugevaid vastaseid, kes oleks võinud vastu tulla. Ma ei ole temaga varem kohtunud, olen näinud mingisuguseid hetki tema mängust New Yorgis, kus ta see aasta hästi esines. Igal juhul peab väga raskeks mänguks valmis olema," tõdes eestlanna.

"Mind teeb uhkeks, et meie väike riik on sellise turniiri suutnud nii hästi korraldada," jagas Kontaveit kiidusõnu. "Kõik väljakud, see klubi siin, on viimase peal. Väga palju on vaeva nähtud, tribüünid olid mitu päeva enne turniiri valmis. Ma olen käinud päris paljudel turniiridel, kus veel kopsitakse tribüüne kokku, kui kvalifikatsioonimängud veel käivad."

"Mulle endale on alati väga meeldinud kodupubliku ees mängida, see annab mulle lisaenergiat. Mulle meeldib, kui inimesed elavad mulle kaasa - see annab lisamotivatsiooni," sõnas maailma kolmas reket enne koduse turniiri algust.