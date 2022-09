Kontaveit pärast võitu: ta tegi minu elu väga raskeks

Anett Kontaveidi veerandfinaali vastane polnud varasemalt suurtel turniiridel palju mänginud, kuid Tallinnas näitas ta väga head taset.

"Ma olin temaga kunagi väga ammu kohtunud ja siis see mäng nägi teistsugune välja. Ma väga palju ei teadnud, mida oodata. Lihtsalt nägin tulemusi, mis ta siin turniiril oli teinud. Need olid väga head võidud. Arvasin, et ta mängib hästi seda turniiri. Sisekate või midagi talle siin väga meeldis," ütles Anett Kontaveit mängujärgselt pressikonverentsil.

Kontaveidi sõnul tegi Bonaventure tema elu väga raskeks ning pidevalt pidi paremini servima ja kiirust juurde lisama, et vastase rütmi muuta.

"Teises setis olin üllatunud, kui ta oma taset tõstis. Mul olid kogu aeg jalad õhus ja ta tegi minu elu väga raskeks. Otsustavas setis tundsin, et pidin ise natukene paremini servima ja kiirust juurde panema, et ta ei saaks neid lööke nii hästi teha. Proovisin kõike, mida ma oskasin, et tema rütmi muuta," sõnas Kontaveit.

Eestlanna jäi oma mänguga rahule, kuna suutis lõpuks mängu ikkagi enda poole kallutada.

"Ma arvan, et muidugi rahul. Ma suutsin lõpuks ikkagi mängu enda poole pöörata ja vastane mängis täna väga head tennist. Võitlesin väga hästi ja oli mitmeid raskeid olukordi, millest ma hästi välja tulin," lisas Kontaveit.

Otsustava seti lõpus tekkis olukord, kus Kontaveidi ja pukikohtuniku vahel tekkis vaidlus.

"Ma ei ole mängija, kes kunagi pukikohtunikuga vaidleb, aga see oli täiesti ebavajalik, et ta arvas, et see serv, mis oli seespool joont, et ta pidas vajalikuks seda auti lugeda. Mu vastane eksis selle palliga meeter auti. Ma arvan, et ta sai ise ka aru, et ta tegi vea. Ma tundsin, et see mõjutas mind veel mitu punkti. Tundsin, et see ei olnud õiglane otsus. Lõpuks suutsin rahuneda ja paar head servi seti lõpus päästsid mind," kommenteeris Kontaveit.

Kontaveidil tuleb juba laupäeval mängida poolfinaalis.

"Arvan, et oleme harjunud sellise kavaga, et iga päev on mäng. Sellised meie turniirid on. Muidugi füüsiliselt nõudvad, aga usun, et olen heas vormis ja jälle tore kodupubliku ees mängida," sõnas Kontaveit.

Poolfinaalis on võimalus, et Kontaveit läheb vastamisi Kaia Kanepiga, kes heitleb veerandfinaalis edasipääsu nimel tšehhitari Karolina Muchovaga.

"Arvan, et inimestel on põnev näha, kuidas kaks meie enda naismängijat omavahel kokku lähevad ja kuidas kõik välja näeb ja kes võidab. Arvan, et üks mäng ei defineeri, kes on parem, kes on halvem. Oleme väga erineva mängustiiliga," lisas Kontaveit.