Kontaveit kodusest turniirist: olen kogu aeg väga heas meeleolus

"Mängisin agressiivselt, mängisin punkte läbi - ei kiirustanud liiga. Tundsin ise, et leidsin mängus hea tasakaalu," lausus Kontaveit mängujärgsel pressikonverentsil.

Kuigi võit tuli numbriliselt lihtsalt, siis mõlemat setti alustas eestlanna servigeimi kaotamisega. "Loomulikult ei taha enda servi kaotada. Tundsin, et mängisin tõrjegeimid väga hästi, siis oli enda peale pettumus."

"Just teise seti geim, esimeses setis lõi ta paar väga head tõrjet joone lähedale ja pani mind seal surve alla. Aga teises setis tegin ise mõne naljaka otsuse stoppidega, mis ei õnnestunud väga hästi," raputas ta endale tuhka pähe.

"Tundsin, et andsin liiga lihtsalt valede otsustega geimi ära. See kindlasti pahandas mind natuke, aga ma ei lasknud [sellel] edasises mängus häirida. Keskendusin uuele geimile ja jätsin selle oma peast välja."

Kontaveit tunneb rahulolu, et erinevalt välisturniiridest ei pea ta kohtumiste vahel hotellides aega veetma, vaid saab tegeleda muude asjadega.

"Mulle üldiselt meeldib teistsugune rütm. Minu jaoks hotellis istumine on küllalt igav ja siin on mul nii palju rohkem võimalusi. Kas või täna oma isaga hommikul roose ümber istutades või ükskõik... aju stimuleerivad tegevusi tehes," selgitas ta.

"Ma tunnen, et see annab mulle lisaenergiat. Kindlasti see publik ja nende inimeste ees mängimine - ma ei tunne väga pinget. See mõjub mulle positiivse energiana väljakul. Tunnen, et olen kogu aeg rõõmsameelne ja väga heas meeleolus."