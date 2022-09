Kanepi sai Läti esireketist jagu, võites viimase seti nulliga

Avasetis pääses Kanepi esimesena murdega ette ja juhtis 4:2, aga kaotas siis neli geimi järjest. Seisul 4:5 jäi ta enda servil 0:40 taha, ühe settpalli suutis päästa, aga teisega vormistas Ostapenko 6:4 setivõidu.

Teises setis juhtis Kanepi kolme murdega 5:0, kui Ostapenko võttis meditsiinilise vaheaja. Lätlannal mõõdeti vererõhku, paistis, et ta kurtis kehva enesetunnet. Kui mäng jätkus, läks Kanepi enda servil 40:0 ette, aga Ostapenkol õnnestus murda ja võita neli geimi järjest. Siis läks Kanepi taas enda servil 40:0 ette ja sai lõpuks kuuendal settpallil teise seti kätte. Otsustavas setis tegi Kanepi seda, mis teises setis pooleli jäi ehk ei loovutanud geimi, vormistades võidu esimesel matšpallil.

"Kaotasin servirütmi ära, tundub, et peab rohkem veel harjutama," naeris Kanepi, selgitades, mis teises setis 5:0 pealt juhtus.

"Tahtsin võita võimalikult kiiresti," lisas Kanepi.

See oli tänavusel hooajal 11. kord, kui Kanepi on matši pärast avaseti kaotust võitnud.

Kohtumine kestis pea kaks tundi. Kanepi servis kuus ässa ja tegi sama palju topeltvigu, Ostapenko sai kirja ühe ässa ja neli topeltviga. Mängitud punktidest võitis Kanepi 91 ja Ostapenko 71.

Kanepi realiseeris 11 murdevõimalusest seitse, Ostapenko suutis kaheksast murdepallist võita neli.

Teises ringis läheb Kanepi vastamisi ameeriklanna Ann Liga (WTA 62.), kes alistas avaringis 6:2, 7:5 oma kaasmaalanna Claire Liu (WTA 73.).

"Iga võit tähendab väga palju, aga kunagi ei tea, mitu mängu saab Eestis veel mängida. Iga mäng, mis siin mängin, on väga eriline, aitäh kõikidele, kes vaatama tulid!" tänas Kanepi publikut.

Jelena Ostapenko Autor/allikas: Priit Mürk/ERR

Kanepi - Ostapenko:

Enne mängu:

Ostapenko mängis eelmisel nädalal Lõuna-Koreas Soulis, kus jõudis finaali. Pühapäevase finaalmängu kaotas ta 6:7, 0:6 neutraalse lipu all mängivale venelanna Jekaterina Aleksandrovale, seejuures kutsus Ostapenko teise seti keskel arsti, kuna vigastas enda parema jala hüppeliigest. Tallinnasse jõudis lätlanna teisipäeval ja tegi ka esimene treeningu, mille ajal ei paistnud vigastus teda segavat. 25-aastane Ostapenko on 2017. aasta Prantsusmaa lahtiste võitja.

37-aastasel Kanepil on käsil enda viimaste aastate parim hooaeg, tänavu jõudis ta Austraalia lahtistel veerandfinaali, üldse oli see tema karjääri seitsmes slämmiturniiri veerandfinaal. Ta on kaheksa-aastase vaheaja järel taas maailma edetabelis 40 parema seas.

USA-tuuril jõudis Kanepi Washingtonis finaali, aga pidi seal tunnistama Ljudmilla Samsonova paremust. Viimati mängis Kanepi USA lahtistel, kus juhtis teises ringis Arina Sabalenka vastu 6:2, 5:1 ja tal oli ka kaks matšpalli, aga lõpuks jäi neutraalse lipu all mängiv valgevenelanna peale 2:6, 7:6 (8), 6:4.

Ametlikult on Kanepi ja Ostapenko mänginud ühe korra, kui 2018. aastal võitis Eastbourne'i muruturniiril Ostapenko 6:3, 7:5. Tegelikult olid nad aga vastamisi selles samas Tondi tennisekeskuses kaks aastat tagasi peetud Eesti-Läti maavõistlusel, kus Kanepi sai lätlannast jagu 6:3, 6:4.

"Tempo on hästi kõrge, ta lööb väga kõvasti igat palli," ütles Kanepi seekordse kohtumise eel Ostapenko mängu iseloomustades.

"On kindlasti ärevam, kui teistel turniiridel! Kodus on ikkagi teistmoodi, välismaal on ilmselt rahulikum," sõnas Kanepi koduse turniiri kohta. "Kui hästi läheb, siis on see hea ärevus! Tahaks mängida iga päev kuni pühapäevani, eks paistab, kui palju mängida saab."

