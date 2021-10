Võimsas hoos Kontaveit jõudis Moskvas finaali

See on Kontaveidi hooaja viies finaal ja kolmas viimase kahe kuu jooksul. Kontaveit on teine eestlanna, kes Moskva turniiril finaali jõudnud, Kaia Kanepi sai sellega hakkama kümme aastat tagasi.

Turniiril üheksandana asetatud Kontaveit kaotas avasetis kohe enda servigeimi, kuid võitis seejärel viis geimi järjest ja asus 5:1 juhtima. Siis õnnestus küll Vondroušoval üks murre tagasi saada ja enda servil kaks settpalli ära päästa, kuid seejärel päästis Kontaveit enda pallingul kaks murdepalli ja vormistas kolmandal settpallil 6:3 setivõidu.

Teises setis päästis Kontaveit neljandas geimis murdepalli ja murdis seejärel kohe ise Vondroušova servi, asudes 3:2 juhtima. Seitsmendas geimis murdis Kontaveit taas, minnes 5:2 ette. Vondroušova sai taas ühe murde tagasi ja päästis siis enda pallingul kaks matšpalli. Uuesti matšivõidu eest servima asudes läks Kontaveit 40:0 ette ja võttis võidu enda neljandal matšpallil.

Kohtumine kestis tund ja 14 minutit.

Kontaveit servis ühe ässa ja tegi kaks topeltviga, Vondroušova sai kirja ühe ässa ja ühe topeltvea. Äralöökidest teenis eestlanna 26 ja tšehhitar 13 punkti, lihtvigu kogunes Kontaveidil 22 ja Vondroušoval 27. Mängitud punktidest võitis Kontaveit 67 ja Vondroušova 54.

Kontaveit realiseeris 11 murdevõimalusest viis, Vondroušova suutis üheksast murdepallist ära kasutada kaks.

Augustis Clevelandis ja septembris Ostravas võidutsenud Kontaveit on enda viimasest 22 mängust võitnud 20.

Teiseks finalistiks on venelanna Jekaterina Aleksandrova (WTA 37.), kes sai poolfinaali avasetis 3. asetatud kreeklannalt Maria Sakkarilt (WTA 7.) loobumisvõidu.

MÄNGU KÄIK:

Reedeses veerandfinaalis oli Kontaveit ülikindlalt, 6:1, 6:1 üle endisest esireketist, praegu maailma edetabelis viiendal kohal olevast hispaanlannast Garbine Muguruzast. Vondroušova oli veerandfinaalis 6:4, 6:2 üle turniiriks neljanda asetuse saanud venelannast Anastasija Pavljutšenkovast.

Varem on nad omavahel mänginud kahel korral ja mõlemad senised matšid on võitnud 22-aastane vasakukäeline tšehhitar. Viimati olid nad vastamisi tänavu Wimbledoni avaringis, kus Vondroušova jäi peale 2:6, 6:4, 6:2. Esimest korda kohtusid nad 2017. aastal Bielis, kui mõlemad mängisid enda karjääri esimeses WTA finaalis ja toona 17-aastane Vondroušova võttis 6:4, 7:6 (6) võidu.

Kontaveit on enda viimasest 21 mängust võitnud 19.

22-aastase tšehhitari näol on tegemist tunamulluse Prantsusmaa lahtiste finalistiga ja Tokyo olümpiamängude hõbemedalistiga. Maailma edetabelis on sarnaselt Kontaveidile tema kõrgeimaks kohaks olnud 14.